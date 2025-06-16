Концерт на "Артек-Арене" покажут во всех детских центрах и школах

Кравцов: юбилейный концерт "Артека" покажут во всех детских центрах и школах РФ
"Артек" основан 16 июня 1925 года как лагерь-санаторий для детей с туберкулезом и анемией по инициативе главы Красного Креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал врач Федор Шишмарев. Название учреждению подарило урочище, расположенное на берегу одноименной реки.
"Артек" основан 16 июня 1925 года как лагерь-санаторий для детей с туберкулезом и анемией по инициативе главы Красного Креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал врач Федор Шишмарев. Название учреждению подарило урочище, расположенное на берегу одноименной реки.
Первая смена разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев. Тогда 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска получили в подарок мыло, зубные щетки и форму — для многих это были первые средства гигиены.
Первая смена разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев. Тогда 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска получили в подарок мыло, зубные щетки и форму — для многих это были первые средства гигиены.
В 1927-м после землетрясения лагерь перестроили: появились фанерные домики, электричество и водопровод, что позволило принимать детей круглый год.
В 1927-м после землетрясения лагерь перестроили: появились фанерные домики, электричество и водопровод, что позволило принимать детей круглый год.
Уже в 1926-м "Артек" посетила иностранная делегация — пионеры из Германии. Идею лагеря без границ поддержала немецкая коммунистка Клара Цеткин, побывавшая здесь годом ранее.
Уже в 1926-м "Артек" посетила иностранная делегация — пионеры из Германии. Идею лагеря без границ поддержала немецкая коммунистка Клара Цеткин, побывавшая здесь годом ранее.
В 1941-м лагерь эвакуировали в Сталинград, затем в алтайскую Белокуриху. Дети помогали в госпиталях и собирали металлолом.
В 1941-м лагерь эвакуировали в Сталинград, затем в алтайскую Белокуриху. Дети помогали в госпиталях и собирали металлолом.
Первая смена после освобождения Крыма приняла в августе 1944 года 500 местных детей. К 1945-му территория лагеря расширилась до современных границ.
Первая смена после освобождения Крыма приняла в августе 1944 года 500 местных детей. К 1945-му территория лагеря расширилась до современных границ.
В 1960-х по проекту архитектора Анатолия Полянского "Артек" преобразился: построили 150 зданий, три бассейна, киностудию "Артекфильм", стадион на семь тысяч мест и школу.
В 1960-х по проекту архитектора Анатолия Полянского "Артек" преобразился: построили 150 зданий, три бассейна, киностудию "Артекфильм", стадион на семь тысяч мест и школу.
С 1930-го в лагере была школа с уникальным форматом: занятия — пять дней в неделю по четыре урока без домашних заданий. Акцент делали на краеведении и естествознании. Учебное заведение было необходимостью, поскольку дети приезжали круглый год.
С 1930-го в лагере была школа с уникальным форматом: занятия — пять дней в неделю по четыре урока без домашних заданий. Акцент делали на краеведении и естествознании. Учебное заведение было необходимостью, поскольку дети приезжали круглый год.
"Артек" посещали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Индира Ганди, Хо Ши Мин.
"Артек" посещали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Индира Ганди, Хо Ши Мин.
В 1983 году школьница из штата Мэн Саманта Смит провела здесь две недели, став символом советско-американской дружбы.
В 1983 году школьница из штата Мэн Саманта Смит провела здесь две недели, став символом советско-американской дружбы.
Тут снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".
Тут снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".
В 1962 году дети из 83 стран заложили монумент Дружбы в Морском лагере, привезя камни с родины. В основе — большое панно из ракушечника с рельефными изображениями детских лиц и надписью: "Сердцем, пламенем, солнцем, сиянием, костром, заревом дети шара земного дорогу дружбы, труда, счастья, мира, свободы, равенства, братства навсегда озарим".
В 1962 году дети из 83 стран заложили монумент Дружбы в Морском лагере, привезя камни с родины. В основе — большое панно из ракушечника с рельефными изображениями детских лиц и надписью: "Сердцем, пламенем, солнцем, сиянием, костром, заревом дети шара земного дорогу дружбы, труда, счастья, мира, свободы, равенства, братства навсегда озарим".
Первый краеведческий музей открылся в 1936 году. Дети собирали для него минералы и растения. С 2012-го посетителей принимает музей "Сокровища Черного моря" с артефактами от античности до Первой мировой войны.
Первый краеведческий музей открылся в 1936 году. Дети собирали для него минералы и растения. С 2012-го посетителей принимает музей "Сокровища Черного моря" с артефактами от античности до Первой мировой войны.
Во время празднования 75-летия лагеря была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 года. Они предполагали, что в 2000-м все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в "Артеке" уже есть свой космодром.
Во время празднования 75-летия лагеря была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 года. Они предполагали, что в 2000-м все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в "Артеке" уже есть свой космодром.
Сейчас в международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год.
Сейчас в международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год.
В "Артеке" изучают инновационные технологии: проектируют беспилотники, печатают модели на 3D-принтерах, участвуют в программах по робототехнике.
В "Артеке" изучают инновационные технологии: проектируют беспилотники, печатают модели на 3D-принтерах, участвуют в программах по робототехнике.
Знаковым событием юбилейного года станет открытие нового детского лагеря "Солнечный". В нем одновременно смогут находиться до тысячи детей. То есть возможность отдыхать в "Артеке" получат 57 тысяч школьников.
Знаковым событием юбилейного года станет открытие нового детского лагеря "Солнечный". В нем одновременно смогут находиться до тысячи детей. То есть возможность отдыхать в "Артеке" получат 57 тысяч школьников.
Ежегодно сотрудники "Артека" сдают кровь во Всемирный день донора. За все время 57 человек стали почетными донорами.
Ежегодно сотрудники "Артека" сдают кровь во Всемирный день донора. За все время 57 человек стали почетными донорами.
К юбилею "Артека" в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.
К юбилею "Артека" в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.
В июне в "Артеке" проведут фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем примут участие 3,5 тысячи детей из 89 регионов России и 30 других стран.
В июне в "Артеке" проведут фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем примут участие 3,5 тысячи детей из 89 регионов России и 30 других стран.
"Артек" основан 16 июня 1925 года как лагерь-санаторий для детей с туберкулезом и анемией по инициативе главы Красного Креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал врач Федор Шишмарев. Название учреждению подарило урочище, расположенное на берегу одноименной реки.
Первая смена разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев. Тогда 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска получили в подарок мыло, зубные щетки и форму — для многих это были первые средства гигиены.
В 1927-м после землетрясения лагерь перестроили: появились фанерные домики, электричество и водопровод, что позволило принимать детей круглый год.
Уже в 1926-м "Артек" посетила иностранная делегация — пионеры из Германии. Идею лагеря без границ поддержала немецкая коммунистка Клара Цеткин, побывавшая здесь годом ранее.
В 1941-м лагерь эвакуировали в Сталинград, затем в алтайскую Белокуриху. Дети помогали в госпиталях и собирали металлолом.
Первая смена после освобождения Крыма приняла в августе 1944 года 500 местных детей. К 1945-му территория лагеря расширилась до современных границ.
В 1960-х по проекту архитектора Анатолия Полянского "Артек" преобразился: построили 150 зданий, три бассейна, киностудию "Артекфильм", стадион на семь тысяч мест и школу.
С 1930-го в лагере была школа с уникальным форматом: занятия — пять дней в неделю по четыре урока без домашних заданий. Акцент делали на краеведении и естествознании. Учебное заведение было необходимостью, поскольку дети приезжали круглый год.
"Артек" посещали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Индира Ганди, Хо Ши Мин.
В 1983 году школьница из штата Мэн Саманта Смит провела здесь две недели, став символом советско-американской дружбы.
Тут снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".
В 1962 году дети из 83 стран заложили монумент Дружбы в Морском лагере, привезя камни с родины. В основе — большое панно из ракушечника с рельефными изображениями детских лиц и надписью: "Сердцем, пламенем, солнцем, сиянием, костром, заревом дети шара земного дорогу дружбы, труда, счастья, мира, свободы, равенства, братства навсегда озарим".
Первый краеведческий музей открылся в 1936 году. Дети собирали для него минералы и растения. С 2012-го посетителей принимает музей "Сокровища Черного моря" с артефактами от античности до Первой мировой войны.
Во время празднования 75-летия лагеря была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 года. Они предполагали, что в 2000-м все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в "Артеке" уже есть свой космодром.
Сейчас в международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год.
В "Артеке" изучают инновационные технологии: проектируют беспилотники, печатают модели на 3D-принтерах, участвуют в программах по робототехнике.
Знаковым событием юбилейного года станет открытие нового детского лагеря "Солнечный". В нем одновременно смогут находиться до тысячи детей. То есть возможность отдыхать в "Артеке" получат 57 тысяч школьников.
Ежегодно сотрудники "Артека" сдают кровь во Всемирный день донора. За все время 57 человек стали почетными донорами.
К юбилею "Артека" в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.
В июне в "Артеке" проведут фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем примут участие 3,5 тысячи детей из 89 регионов России и 30 других стран.