https://ria.ru/20250616/kontsert-2023223451.html

Концерт на "Артек-Арене" покажут во всех детских центрах и школах

Концерт на "Артек-Арене" покажут во всех детских центрах и школах - РИА Новости, 16.06.2025

Концерт на "Артек-Арене" покажут во всех детских центрах и школах

Праздничный концерт на "Артек-Арене" по случаю столетнего юбилея международного детского центра будет показан во всех детских центрах и школах страны, заявил... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:38:00+03:00

2025-06-16T23:38:00+03:00

2025-06-16T23:38:00+03:00

общество

россия

республика крым

сергей кравцов

артек

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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Праздничный концерт на "Артек-Арене" по случаю столетнего юбилея международного детского центра будет показан во всех детских центрах и школах страны, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Праздничный концерт состоялся вечером 16 июня на "Артек-Арене" в международном детском центре в Крыму. "Завершается празднование 100-летнего юбилея "Артека", мощное событие. И потрясающий концерт, который мы покажем во всех детских центрах, во всех лагерях и школах нашей страны. Я еще хочу поздравить "Артек" с юбилеем. С праздником", - сказал Кравцов журналистам. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, республика крым, сергей кравцов, артек