https://ria.ru/20250616/kirill-2023129088.html

Патриарх Кирилл поздравил коллектив "Артека" с юбилеем

Патриарх Кирилл поздравил коллектив "Артека" с юбилеем - РИА Новости, 16.06.2025

Патриарх Кирилл поздравил коллектив "Артека" с юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив Международного детского центра "Артек" со 100-летием, отметив, что в лагере школьников всегда учили и РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:26:00+03:00

2025-06-16T14:26:00+03:00

2025-06-16T14:26:00+03:00

общество

республика крым

россия

артек

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив Международного детского центра "Артек" со 100-летием, отметив, что в лагере школьников всегда учили и учат помнить о приоритете общественных интересов над личными, ценить дружбу, помогать друг другу и трудиться на пользу России. "Руководство и педагогический коллектив центра всегда делали все возможное для формирования у детей должного отношения к ближним, созидания правильных нравственных установок. Школьников учили помнить о приоритете общественных интересов над личными, ценить дружбу, помогать друг другу, проявлять взаимовыручку и вместе трудиться на пользу родной страны. Отрадно, что ныне важнейшим делом воспитания юношества на основе непреходящих нравственных идеалов занимаются также представители Русской православной Церкви", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх Кирилл отметил, что в 1925 году "Артек" начинался с четырех брезентовых палаток, а сегодня это современный комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, эффективными образовательными технологиями. Предстоятель РПЦ выразил благодарность руководителям и коллективу "Артека" за вклад в формирование верных ценностных ориентиров у детей и подростков. В понедельник в день векового юбилея в "Артеке" заложили капсулу времени на следующие 100 лет, в церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, директор центра Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.

https://ria.ru/20250616/volodin-2023051555.html

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общество, республика крым, россия, артек, патриарх кирилл (владимир гундяев)