https://ria.ru/20250616/kirill-2023028673.html

Патриарх Кирилл назвал провокацией призывы к борьбе с мусульманами

Патриарх Кирилл назвал провокацией призывы к борьбе с мусульманами - РИА Новости, 16.06.2025

Патриарх Кирилл назвал провокацией призывы к борьбе с мусульманами

Нужно "гнать прочь" всех провокаторов, кто под предлогом "заботы" о русской культуре и Церкви призывает бороться с российскими мусульманами, у православных и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T01:24:00+03:00

2025-06-16T01:24:00+03:00

2025-06-16T05:58:00+03:00

религия

россия

сочи

владимир максимов

русская православная церковь

валаамский монастырь

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Нужно "гнать прочь" всех провокаторов, кто под предлогом "заботы" о русской культуре и Церкви призывает бороться с российскими мусульманами, у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание — это забота о Родине, в целом добрые отношения между религиями – фактор сохранения единства народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, выдержки из стенограммы опубликованы в воскресенье на сайте РПЦ. Так, патриарх Кирилл в том числе ответил на вопрос настоятеля одного из калининградских храмов протоиерея Владимира Максимова о "высказывании священнослужителя из Сочи, которое нарушило наше межнациональное, межрелигиозное согласие с братьями-мусульманами". Речь идет о высказываниях схиигумена Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Гавриила (Виноградова). Пятого июня его освободили от должности начальника Сочинского подворья монастыря из-за публикации в Сети резонансных проповедей. В некоторых из них он негативно высказывался в адрес представителей других религий, в том числе мусульман. По данным пресс-службы обители, схиигумену Гавриилу предписано удалить аккаунты в соцсетях, ему запрещена любая деятельность от имени Валаамского монастыря и его подразделений. Подчеркивается, что решение по нему было принято, учитывая "безуспешные попытки священноначалия обители воспрепятствовать политизации проповедей данного клирика". Вместе с тем, в обители призвали относиться к нему с уважением как к священнослужителю и не допускать оскорбительных нападок, а также отметили, что молятся "о разрешении сложившейся ситуации в духе уважительного и братского отношения друг ко другу"."Я высказался по поводу этого батюшки. Это провокация самая настоящая. В то время, когда православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках, когда лучшие представители ислама поддерживают Православие, включая те места, где их большинство, — например, в Чечне православные не испытывают никаких притеснений — в это самое время провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями", — сказал патриарх Кирилл.Он подчеркнул, что православие и ислам в России "являют уникальный пример того, как две религии могут жить в мире, как представители двух религий могут быть единомысленны и совместно защищать Родину на поле брани"."Поэтому гоните прочь всех тех, кто под предлогом "заботы" о русских, о русской культуре, о Православной Церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. Это провокация! Очень важный фактор сохранения единства нашего народа — это добрые отношения между православными и мусульманами, как, впрочем, и между всеми религиями и конфессиями. Если нет экстремизма в этих религиях и конфессиях, то мы, конечно, развиваем отношения с ними. Как вы знаете, существуют такие организации, в том числе созданные по моей инициативе. Однако враги России не оставляют желания спровоцировать православных и мусульман на конфликт, а по возможности — даже на силовое противостояние", — объяснил предстоятель Русской церкви. Он также напомнил об общем для представителей двух религий – например, что они верят в Единого Бога. "Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои. Есть действительно и то, что не соответствует нашей культуре, например, многоженство, хотя официально в России это запрещено. Христианское понимание брака совсем другое. Но, несмотря на эти различия, у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание. Это забота о Родине, о России. Сколько мусульман сейчас погибает, защищая Родину!", — подчеркнул патриарх Кирилл. Глава Русской церкви также заметил, что православно-мусульманские отношения в России сегодня находятся на хорошем уровне. "Возможно, удастся достичь и более высокого уровня, но именно эта гармония взаимодействия двух исторических религий на территории России и вызывает раздражение наших противников — и в прошлом так было, и в советское время, и сейчас. Особенно те, кто живет за пределами нашей Родины, пытаются возбудить мусульман, провоцируя разного рода агрессивные идеи против православных. Ну, а православных возбудить под предлогом "Сколько же можно терпеть? Дайте им как следует!" И то, и другое идет от наших врагов", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250611/posolstvo-2022310096.html

https://ria.ru/20250615/religiya-2022960690.html

https://ria.ru/20250612/mitropolit-2022522373.html

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россия, сочи, владимир максимов, русская православная церковь, валаамский монастырь