Рейтинг@Mail.ru
СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/khayfa-2023037170.html
СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе
СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о возгораниях на электростанции в районе израильского порта Хайфа после... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:11:00+03:00
2025-06-16T06:11:00+03:00
в мире
иран
израиль
хайфа
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023036134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b11446b707a2cf90c86acf6b40ef95b.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о возгораниях на электростанции в районе израильского порта Хайфа после иранского удара баллистическими ракетами, передает агентство Рейтер. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила в понедельник, что на электростанции в районе израильского порта Хайфа были замечены возгорания после того, как иранские войска на фоне обострения отношений с Израилем нанесли удар баллистическими ракетами по инфраструктуре порта", - говорится в материале агентства. Ambrey, как отмечается, заявила, что наблюдала видеозапись того, как израильские военные перехватывают атаку, вслед за этим последовали удары двух гиперзвуковых ракет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023035665.html
https://ria.ru/20250616/tsakhal-2023033641.html
иран
израиль
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023036134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f71c7975b4ccb2e5fdee59dfa0d3c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, хайфа, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Хайфа, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе

Reuters: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе

© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о возгораниях на электростанции в районе израильского порта Хайфа после иранского удара баллистическими ракетами, передает агентство Рейтер.
"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила в понедельник, что на электростанции в районе израильского порта Хайфа были замечены возгорания после того, как иранские войска на фоне обострения отношений с Израилем нанесли удар баллистическими ракетами по инфраструктуре порта", - говорится в материале агентства.
Последствия иранских ударов по зданию в окрестностях Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29
05:29
Ambrey, как отмечается, заявила, что наблюдала видеозапись того, как израильские военные перехватывают атаку, вслед за этим последовали удары двух гиперзвуковых ракет.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
04:10
 
В миреИранИзраильХайфаАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала