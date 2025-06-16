СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе
Reuters: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе
© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о возгораниях на электростанции в районе израильского порта Хайфа после иранского удара баллистическими ракетами, передает агентство Рейтер.
"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила в понедельник, что на электростанции в районе израильского порта Хайфа были замечены возгорания после того, как иранские войска на фоне обострения отношений с Израилем нанесли удар баллистическими ракетами по инфраструктуре порта", - говорится в материале агентства.
Ambrey, как отмечается, заявила, что наблюдала видеозапись того, как израильские военные перехватывают атаку, вслед за этим последовали удары двух гиперзвуковых ракет.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.