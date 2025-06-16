https://ria.ru/20250616/khayfa-2023037170.html

СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе

СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: после иранской атаки загорелась электростанция в Хайфе

Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о возгораниях на электростанции в районе израильского порта Хайфа после... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:11:00+03:00

2025-06-16T06:11:00+03:00

2025-06-16T06:11:00+03:00

в мире

иран

израиль

хайфа

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о возгораниях на электростанции в районе израильского порта Хайфа после иранского удара баллистическими ракетами, передает агентство Рейтер. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила в понедельник, что на электростанции в районе израильского порта Хайфа были замечены возгорания после того, как иранские войска на фоне обострения отношений с Израилем нанесли удар баллистическими ракетами по инфраструктуре порта", - говорится в материале агентства. Ambrey, как отмечается, заявила, что наблюдала видеозапись того, как израильские военные перехватывают атаку, вслед за этим последовали удары двух гиперзвуковых ракет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250616/izrail-2023035665.html

https://ria.ru/20250616/tsakhal-2023033641.html

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в мире, иран, израиль, хайфа, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном