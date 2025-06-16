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Обострение между Ираном и Израилем отразится на Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 16.06.2025
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12:10 16.06.2025 (обновлено: 12:18 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/khamas-2023093078.html
Обострение между Ираном и Израилем отразится на Газе, заявили в ХАМАС
Обострение между Ираном и Израилем отразится на Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 16.06.2025
Обострение между Ираном и Израилем отразится на Газе, заявили в ХАМАС
В палестинском движении ХАМАС считают, что обострение между Ираном и Израилем отразится на ситуации вокруг сектора Газа и может подтолкнуть Израиль к временному РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:10:00+03:00
2025-06-16T12:18:00+03:00
в мире
израиль
иран
хамас
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС считают, что обострение между Ираном и Израилем отразится на ситуации вокруг сектора Газа и может подтолкнуть Израиль к временному прекращению огня, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук."Война с Ираном отразится на ситуации в секторе Газа, поскольку если будет вовлечение больших военных сил (Израиля - ред.), это, конечно, отразится на Газе. Может быть, это даже послужит прекращению огня. Но это не значит одновременно, что из-за обострения с Ираном Израиль решит полностью прекратить огонь в Газе", - сказал Марзук.При этом он подчеркнул, что в настоящее время не запланировано нового раунда переговоров по сектору Газа."Переговоры не идут. Проблема в том, что Израиль хочет обмена пленными, но не хочет прекратить войну. У ХАМАС есть условие, чтобы была сделка, должно быть прекращение огня. Израиль же хочет получить пленных и продолжить войну для реализации других своих целей - это изгнание палестинского народа и установление полного контроля над Газой", - добавил Марзук.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, хамас, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, ХАМАС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Обострение между Ираном и Израилем отразится на Газе, заявили в ХАМАС

ХАМАС: обострение конфликта между Ираном и Израилем отразится на ситуации в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС считают, что обострение между Ираном и Израилем отразится на ситуации вокруг сектора Газа и может подтолкнуть Израиль к временному прекращению огня, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Война с Ираном отразится на ситуации в секторе Газа, поскольку если будет вовлечение больших военных сил (Израиля - ред.), это, конечно, отразится на Газе. Может быть, это даже послужит прекращению огня. Но это не значит одновременно, что из-за обострения с Ираном Израиль решит полностью прекратить огонь в Газе", - сказал Марзук.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время не запланировано нового раунда переговоров по сектору Газа.
"Переговоры не идут. Проблема в том, что Израиль хочет обмена пленными, но не хочет прекратить войну. У ХАМАС есть условие, чтобы была сделка, должно быть прекращение огня. Израиль же хочет получить пленных и продолжить войну для реализации других своих целей - это изгнание палестинского народа и установление полного контроля над Газой", - добавил Марзук.
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В миреИзраильИранХАМАСОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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