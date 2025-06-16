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"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
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21:44 16.06.2025 (обновлено: 09:25 17.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023214701.html
"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля
"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля
Противоракетная оборона может не спасти Израиль от массированных ударов со стороны Ирана, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T21:44:00+03:00
2025-06-17T09:25:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Противоракетная оборона может не спасти Израиль от массированных ударов со стороны Ирана, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack."Недавно я прочитал достоверный анализ, согласно которому у Израиля и США осталось боеприпасов для "Железного купола" всего на 15–20 дней. Как сообщается, генерал Корпуса стражей исламской революции сказал, что Иран может продолжать наносить удары по Израилю в нынешнем темпе в течение шести месяцев. Если так, то математика просто не на стороне Израиля. Более того, все аналитические данные, которые я видел, указывают на то, что Иран к настоящему времени опустошил свой арсенал старых ракет. Таким образом, мы, возможно, увидели лишь часть того ущерба, который Тегеран может нанести Израилю с помощью современных ракет", — говорится в публикации.Профессор подчеркнул, что у Израиля, вероятнее всего, останутся три варианта действий: капитулировать и обратиться за посредничеством к Китаю и России, провести операцию под ложным флагом на американской базе недалеко от Ирана в качестве отчаянной попытки напрямую вовлечь США в конфликт или нанести ядерный удар по Ирану.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля

Малинен: Израиль может подвергнуться более мощным ударам со стороны Ирана

© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Противоракетная оборона может не спасти Израиль от массированных ударов со стороны Ирана, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack.
"Недавно я прочитал достоверный анализ, согласно которому у Израиля и США осталось боеприпасов для "Железного купола" всего на 15–20 дней. Как сообщается, генерал Корпуса стражей исламской революции сказал, что Иран может продолжать наносить удары по Израилю в нынешнем темпе в течение шести месяцев. Если так, то математика просто не на стороне Израиля. Более того, все аналитические данные, которые я видел, указывают на то, что Иран к настоящему времени опустошил свой арсенал старых ракет. Таким образом, мы, возможно, увидели лишь часть того ущерба, который Тегеран может нанести Израилю с помощью современных ракет", — говорится в публикации.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Карта разыграна": в Израиле раскрыли, что потеряют из-за атак на Иран
Вчера, 16:12
Профессор подчеркнул, что у Израиля, вероятнее всего, останутся три варианта действий: капитулировать и обратиться за посредничеством к Китаю и России, провести операцию под ложным флагом на американской базе недалеко от Ирана в качестве отчаянной попытки напрямую вовлечь США в конфликт или нанести ядерный удар по Ирану.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте
Вчера, 19:54
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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