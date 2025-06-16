"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля
Малинен: Израиль может подвергнуться более мощным ударам со стороны Ирана
© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Противоракетная оборона может не спасти Израиль от массированных ударов со стороны Ирана, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack.
"Недавно я прочитал достоверный анализ, согласно которому у Израиля и США осталось боеприпасов для "Железного купола" всего на 15–20 дней. Как сообщается, генерал Корпуса стражей исламской революции сказал, что Иран может продолжать наносить удары по Израилю в нынешнем темпе в течение шести месяцев. Если так, то математика просто не на стороне Израиля. Более того, все аналитические данные, которые я видел, указывают на то, что Иран к настоящему времени опустошил свой арсенал старых ракет. Таким образом, мы, возможно, увидели лишь часть того ущерба, который Тегеран может нанести Израилю с помощью современных ракет", — говорится в публикации.
Профессор подчеркнул, что у Израиля, вероятнее всего, останутся три варианта действий: капитулировать и обратиться за посредничеством к Китаю и России, провести операцию под ложным флагом на американской базе недалеко от Ирана в качестве отчаянной попытки напрямую вовлечь США в конфликт или нанести ядерный удар по Ирану.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.