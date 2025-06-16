https://ria.ru/20250616/izrail-2023214701.html

"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля

"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

"Лишь часть ущерба": на Западе сделали мрачный прогноз для Израиля

Противоракетная оборона может не спасти Израиль от массированных ударов со стороны Ирана, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T21:44:00+03:00

2025-06-16T21:44:00+03:00

2025-06-17T09:25:00+03:00

в мире

израиль

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Противоракетная оборона может не спасти Израиль от массированных ударов со стороны Ирана, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack."Недавно я прочитал достоверный анализ, согласно которому у Израиля и США осталось боеприпасов для "Железного купола" всего на 15–20 дней. Как сообщается, генерал Корпуса стражей исламской революции сказал, что Иран может продолжать наносить удары по Израилю в нынешнем темпе в течение шести месяцев. Если так, то математика просто не на стороне Израиля. Более того, все аналитические данные, которые я видел, указывают на то, что Иран к настоящему времени опустошил свой арсенал старых ракет. Таким образом, мы, возможно, увидели лишь часть того ущерба, который Тегеран может нанести Израилю с помощью современных ракет", — говорится в публикации.Профессор подчеркнул, что у Израиля, вероятнее всего, останутся три варианта действий: капитулировать и обратиться за посредничеством к Китаю и России, провести операцию под ложным флагом на американской базе недалеко от Ирана в качестве отчаянной попытки напрямую вовлечь США в конфликт или нанести ядерный удар по Ирану.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html

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израиль

иран

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном