https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html

"Карта разыграна": в Израиле раскрыли, что потеряют из-за атак на Иран

"Карта разыграна": в Израиле раскрыли, что потеряют из-за атак на Иран - РИА Новости, 16.06.2025

"Карта разыграна": в Израиле раскрыли, что потеряют из-за атак на Иран

После атак на иранские ядерные и военные объекты Израиль больше не сможет использовать угрозу военного нападения для сдерживания Тегерана, пишет израильская... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:12:00+03:00

2025-06-16T16:12:00+03:00

2025-06-16T16:12:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. После атак на иранские ядерные и военные объекты Израиль больше не сможет использовать угрозу военного нападения для сдерживания Тегерана, пишет израильская газет Haaretz."На протяжении многих лет у Израиля был один козырь, главный источник сдерживания в борьбе с Ираном: сама угроза крупномасштабного военного нападения. Это повлияло как на поведение Ирана, так и на реакцию международного сообщества, которое искало дипломатическое решение. Теперь карта нападения разыграна. У Израиля больше не осталось карт в рукаве", — говорится в материале.Издание отмечает, что к моменту возобновления переговоров иранский режим, скорее всего, станет еще сильнее, укрепившись тем, что он пережил то, чего когда-то боялся, — израильское нападение.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250615/iran-2022934158.html

https://ria.ru/20250616/khayfa-2023037170.html

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном