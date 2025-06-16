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КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга

КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга - РИА Новости, 16.06.2025

КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга во время последней волны ракетных ударов. РИА Новости, 16.06.2025

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2025-06-16T06:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга во время последней волны ракетных ударов. "В ходе этой операции благодаря применению новых методов и возможностей в (сферах. — Прим. ред.) разведки и оборудования <...> многоуровневые оборонные системы командования и управления вражеского <...> израильского режима <...> вышли из строя <...> и стали атаковать друг на друга", — говорится в сообщении пресс-службы КСИР.Отмечается, что Иран поразил несколько целей, но не уточняется, каких именно.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга 2025-06-16T06:06 true PT2M28S

Падение фрагментов ракет в тель-авивском округе Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа, заявили в полиции Израиля. Спасательная служба сообщает о 20 раненых, пишет Yediot. В соцсетях продолжают расходиться кадры, предположительно, очередной ракетной атаки со стороны Ирана. 2025-06-16T06:06 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тель-авив, исфахан