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Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву - РИА Новости, 16.06.2025
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19:15 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023192678.html
Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву
Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву - РИА Новости, 16.06.2025
Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву
Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву рейсом из Баку в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:15:00+03:00
2025-06-16T19:15:00+03:00
в мире
иран
израиль
москва
брикс
шереметьево (аэропорт)
мгимо
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву рейсом из Баку в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщает корреспондент, самолет сел в аэропорту "Шереметьево". Ранее член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко сообщала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. Накануне Сидоренко сообщила, что около 200 россиян эвакуировали из Ирана и 16 июня делегация ученых планирует вылететь в Москву. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, иран, израиль, москва, брикс, шереметьево (аэропорт), мгимо, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Москва, БРИКС, Шереметьево (аэропорт), МГИМО, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву

Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву из Баку

© РИА Новости / Посольство РФ в Азербайджане | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан
Российские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Посольство РФ в Азербайджане
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Российские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эвакуированные из Ирана россияне прилетели в Москву рейсом из Баку в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает корреспондент, самолет сел в аэропорту "Шереметьево".
Ранее член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко сообщала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. Накануне Сидоренко сообщила, что около 200 россиян эвакуировали из Ирана и 16 июня делегация ученых планирует вылететь в Москву.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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