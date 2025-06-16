https://ria.ru/20250616/iran-2023189934.html

СМИ: в Иране задержали еще пять человек, связанных с "Моссадом"

СМИ: в Иране задержали еще пять человек, связанных с "Моссадом" - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: в Иране задержали еще пять человек, связанных с "Моссадом"

Еще пять человек, связанных с израильской разведкой "Моссад" и перевозящих дроны со взрывчаткой, задержали на западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:54:00+03:00

2025-06-16T18:54:00+03:00

2025-06-16T18:54:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

моссад

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Еще пять человек, связанных с израильской разведкой "Моссад" и перевозящих дроны со взрывчаткой, задержали на западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV. В понедельник Press TV отметил, что два грузовых автомобиля с дронами и взрывчатыми веществами, принадлежащие Израилю, были перехвачены в провинции Лурестан на западе Ирана. Кроме того, агентство YJC со ссылкой на заместителя главы Лурестана передало о задержании нескольких человек, связанных с действиями Израиля в провинции. "Силы безопасности Ирана в... Лурестане задержали пятерых иностранных террористов, связанных с "Моссадом", которые перевозили начиненные взрывчаткой дроны-камикадзе, предназначенные для использования Израилем в террористических атаках против иранских мирных жителей по всей стране", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html

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Мастерская "Моссада" по сборке дронов-камикадзе в иранском городе Рей В Иране обнаружена мастерская "Моссада" по сборке дронов-камикадзе и самодельных бомб.. "В ходе следствия по этой квартире было обнаружено и конфисковано значительное число беспилотников", - заявил командующий силами правопорядка города Рей в пригороде иранской столицы полковник Хосейн Мафи. 2025-06-16T18:54 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), моссад, обострение конфликта между израилем и ираном