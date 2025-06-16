Fars: Иран готов к большому удару по Израилю

ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран готов нанести "очень большой удар" по Израилю, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности страны."Иран готов к очень большому удару по Израилю", — говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран сообщает о более чем 220 погибших и около 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Тель-Авив обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Тегерана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран сообщает о более чем 220 погибших и около 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Тель-Авив обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Тегерана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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