https://ria.ru/20250616/iran-2023173305.html

Fars: Иран готов к большому удару по Израилю

Fars: Иран готов к большому удару по Израилю - РИА Новости, 16.06.2025

Fars: Иран готов к большому удару по Израилю

Тегеран готов нанести "очень большой удар" по Израилю, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:32:00+03:00

2025-06-16T17:32:00+03:00

2025-06-16T21:01:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран готов нанести "очень большой удар" по Израилю, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности страны."Иран готов к очень большому удару по Израилю", — говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран сообщает о более чем 220 погибших и около 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Тель-Авив обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Тегерана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном