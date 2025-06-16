В КСИР заявили, что Иран готов к длительному конфликту

ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран подготовился к любой возможности в войне с Израилем, Тегеран готов к длительному конфликту с Тель-Авивом, заявил в понедельник советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики Ахмад Вахиди."Мы рассмотрели все возможности и подготовились к любой ситуации на войне. У нас нет опасений по поводу затяжной войны, и в ближайшие дни мир увидит, какие новшества Иран привнесет на поле боя", - сказал Вахиди, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.Советник командующего КСИР подчеркнул, что Иран еще не использовал весь своей ракетный потенциал, а сокращения запасов ракет - это "шутка". По его словам, исламская республика использует на поле боя более передовую технику, в особенности ракеты последнего поколения, тогда, когда сочтет это необходимым."Наши руки развязаны для того, чтобы омрачить жизнь израильскому режиму, и в ближайшем будущем весь мир увидит, какими мощью и потенциалом обладают иранские вооруженные силы", - добавил Вахиди.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран подготовился к любой возможности в войне с Израилем, Тегеран готов к длительному конфликту с Тель-Авивом, заявил в понедельник советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики Ахмад Вахиди.
"Мы рассмотрели все возможности и подготовились к любой ситуации на войне. У нас нет опасений по поводу затяжной войны, и в ближайшие дни мир увидит, какие новшества Иран привнесет на поле боя", - сказал Вахиди, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Советник командующего КСИР подчеркнул, что Иран еще не использовал весь своей ракетный потенциал, а сокращения запасов ракет - это "шутка". По его словам, исламская республика использует на поле боя более передовую технику, в особенности ракеты последнего поколения, тогда, когда сочтет это необходимым.
"Наши руки развязаны для того, чтобы омрачить жизнь израильскому режиму, и в ближайшем будущем весь мир увидит, какими мощью и потенциалом обладают иранские вооруженные силы", - добавил Вахиди.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.