https://ria.ru/20250616/iran-2023156579.html

В КСИР заявили, что Иран готов к длительному конфликту

В КСИР заявили, что Иран готов к длительному конфликту - РИА Новости, 16.06.2025

В КСИР заявили, что Иран готов к длительному конфликту

Иран подготовился к любой возможности в войне с Израилем, Тегеран готов к длительному конфликту с Тель-Авивом, заявил в понедельник советник командующего... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:23:00+03:00

2025-06-16T16:23:00+03:00

2025-06-16T16:40:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран подготовился к любой возможности в войне с Израилем, Тегеран готов к длительному конфликту с Тель-Авивом, заявил в понедельник советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики Ахмад Вахиди."Мы рассмотрели все возможности и подготовились к любой ситуации на войне. У нас нет опасений по поводу затяжной войны, и в ближайшие дни мир увидит, какие новшества Иран привнесет на поле боя", - сказал Вахиди, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.Советник командующего КСИР подчеркнул, что Иран еще не использовал весь своей ракетный потенциал, а сокращения запасов ракет - это "шутка". По его словам, исламская республика использует на поле боя более передовую технику, в особенности ракеты последнего поколения, тогда, когда сочтет это необходимым."Наши руки развязаны для того, чтобы омрачить жизнь израильскому режиму, и в ближайшем будущем весь мир увидит, какими мощью и потенциалом обладают иранские вооруженные силы", - добавил Вахиди.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном