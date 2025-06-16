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Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025
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11:35 16.06.2025 (обновлено: 17:07 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023081365.html
Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО
Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025
Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО
Иранский парламент опроверг сообщения о планах выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает госагентство Mehr. РИА Новости, 16.06.2025
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2025-06-16T17:07:00+03:00
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
тегеран (город)
тель-авив
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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Иранский парламент опроверг сообщения о планах выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает госагентство Mehr."Меджлис исламского совета сегодня объявил, что &lt;...&gt; у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) и что опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности", — говорится в публикации.Ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО и считает, что ни одно государство Западной Азии не должно обладать ядерным оружием.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
иран
израиль
тегеран (город)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля
КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга
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Мастерская "Моссада" по сборке дронов-камикадзе в иранском городе Рей
В Иране обнаружена мастерская "Моссада" по сборке дронов-камикадзе и самодельных бомб.. "В ходе следствия по этой квартире было обнаружено и конфисковано значительное число беспилотников", - заявил командующий силами правопорядка города Рей в пригороде иранской столицы полковник Хосейн Мафи.
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иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, тегеран (город), тель-авив
Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Тегеран (город), Тель-Авив
Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг сообщения о рассмотрении проекта о выходе из ДНЯО

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlИранский флаг в Бушере
Иранский флаг в Бушере - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Иранский флаг в Бушере. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Иранский парламент опроверг сообщения о планах выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает госагентство Mehr.
"Меджлис исламского совета сегодня объявил, что <...> у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) и что опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности", — говорится в публикации.
Ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО и считает, что ни одно государство Западной Азии не должно обладать ядерным оружием.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года. Его участниками является 191 государство. Основные принципы: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. Договор не подписали Индия, Пакистан, Израиль и Южный Судан.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
ИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ миреТегеран (город)Тель-Авив
 
 
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