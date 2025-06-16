Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг сообщения о рассмотрении проекта о выходе из ДНЯО
Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года. Его участниками является 191 государство. Основные принципы: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. Договор не подписали Индия, Пакистан, Израиль и Южный Судан.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.