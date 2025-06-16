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Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО

Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025

Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО

Иранский парламент опроверг сообщения о планах выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает госагентство Mehr. РИА Новости, 16.06.2025

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2025-06-16T11:35:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Иранский парламент опроверг сообщения о планах выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает госагентство Mehr."Меджлис исламского совета сегодня объявил, что <...> у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) и что опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности", — говорится в публикации.Ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО и считает, что ни одно государство Западной Азии не должно обладать ядерным оружием.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга 2025-06-16T11:35 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, тегеран (город), тель-авив