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Договор о нераспространении ядерного оружия

Договор о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 05.03.2025

Договор о нераспространении ядерного оружия

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:37:00+03:00

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Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.Договор о нераспространении ядерного оружия был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года, открыт для подписания 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года. Ратифицирован СССР 24 ноября 1969 года. С 1992 года правопреемником СССР по выполнению Договора является Российская Федерация.Участниками Договора является 191 государство. Договор не подписали Индия, Пакистан, Израиль и Южный Судан. О выходе из ДНЯО в 2003 году заявила КНДР, однако участники Договора исходят из того, что выход был оформлен неверно с юридической точки зрения. Секретариат ООН продолжает рассматривать КНДР как участника ДНЯО.ДНЯО базируется на трех основных элементах: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии.Договор состоит из преамбулы и 11 статей.Согласно Договору, каждое из государств-участников, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать его или другие ядерные взрывные устройства кому бы то ни было, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к его производству или приобретению.Государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязуются не принимать его от кого бы то ни было, не производить и не приобретать, а также не принимать какую-либо помощь в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Договор закрепляет неотъемлемое право государств — его участников развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии с договоренностями. Все участники обязались способствовать в этих целях возможно более полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией.Договор налагает на его участников обязательство добиваться действенных мер по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению под строгим и эффективным международным контролем.Контроль за нераспространением ядерного оружия осуществляется с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).В рамках договора были созданы и действуют Комитет Цангера (КЦ, 1971) и Группа ядерных поставщиков (ГЯП, 1975). КЦ следит за выполнением неядерными государствами обязательств не производить собственного ядерного оружия. ГЯП объединяет основных поставщиков и производителей ядерных материалов, а также оборудования, технологий и неядерных материалов для реакторов.Важным дополнением являются принятые до подписания Договора резолюции Совета Безопасности ООН (19 июня 1968 года) и соответствующие заявления ядерных держав – СССР, США и Великобритании по вопросу о гарантиях безопасности неядерных государств – участников Договора. В рамках обзорного процесса ДНЯО каждые пять лет созывается Конференция по рассмотрению действия Договора, целью которой является обзор функционирования всех положений ДНЯО, а также согласование перечня рекомендаций по укреплению Договора.На Конференции 1995 года ДНЯО был продлен бессрочно. Данное решение шло вкупе с добровольными обязательствами ядерных держав предпринимать меры по сокращению и в перспективе полному отказу от ядерного оружия. Одновременно была принята Резолюция по Ближнему Востоку, согласно которой в регионе необходимо было создать зону, свободную от ядерного и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ). Россия, наряду с США и Великобританией (депозитарии ДНЯО), выступила соавтором этой резолюции.На Конференции 2000 года был принят Заключительный документ, в котором содержится рассчитанный на перспективу "перечень" мер многостороннего характера в области укрепления режима ядерного нераспространения, а также разоружения. Обзорная конференция (ОК) ДНЯО 2010 года завершилась консенсусным принятием итогового документа, состоящего из двух частей. Первая – анализ ситуации с выполнением всех статей Договора (этот раздел принят со ссылкой, что он лишь отражает мнение председателя). Вторая – согласованные выводы и рекомендации (т.н. План действий), которые содержат 64 практических "шага", нацеленных на укрепление Договора на основе выверенного баланса между тремя его основными составляющими: ядерное разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии.На ОК 2015 года принятие итогового документа было заблокировано делегациями США, Великобритании и Канады. Для них неприемлемым стало отсутствие в разделе по Ближнему Востоку (был подготовлен на основе российских предложений) права вето на проведение Конференции по созданию ЗСОМУ у трех соавторов резолюции 1995 года (данное положение позволяло бы при необходимости заблокировать проведение Конференции, что было важно для Израиля).Из-за пандемии коронавируса сроки проведения 10-й ОК неоднократно переносились. Она прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 1 по 26 августа 2022 года в очном формате.Проект итогового документа не отражал позиции многих государств-участников ДНЯО по всем трем фундаментальным составляющим договора. Ряд делегаций продвигал в финальный текст формулировки, не относящиеся к проблематике укрепления режима нераспространения. В итоге ОК-10 также завершилась без согласования основного документа.31 июля ‑ 11 августа 2023 года в Вене состоялась первая сессия Подготовительного комитета (ПК-1) 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, стартовал новый обзорный цикл Договора, который завершится проведением Обзорной конференции в 2026 года.По итогам сессии итоговый документ принят не был, как заявили в российской делегации, "ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов". Отмечается, что был принят только процедурный доклад. Вторая сессия ПК 11-й Конференции прошла в Женеве 22 июля – 2 августа 2024 года, однако принять итоговый документ вновь не удалось.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, магатэ, ядерное оружие, справки