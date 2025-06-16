https://ria.ru/20250616/iran-2023049581.html

Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву

Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву - РИА Новости, 16.06.2025

Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана активно применяли гиперзвуковые ракеты в ходе атаки по... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:06:00+03:00

2025-06-16T09:06:00+03:00

2025-06-16T09:41:00+03:00

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тель-авив

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана активно применяли гиперзвуковые ракеты в ходе атаки по Израилю утром в понедельник, передает иранское госагентство Tasnim."Ракетная атака Ирана на Израиль сегодня утром отличалась от предыдущих более активным использованием гиперзвуковых ракет. Как видно из опубликованных кадров в СМИ, можно понять, что ВКС КСИР учли два важных вопроса: увеличение разрушительной силы и скорости ракет. В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели", - говорится в сообщении.Tasnim подчеркивает, что, по всей видимости, ВКС КСИР начнет чаще и больше использовать в своих атаках по Израилю гиперзвуковые ракеты. Такие атаки, считает агентство, "поставят Израиль в затруднительное положение для продолжения войны".В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html

https://ria.ru/20250616/izrail--2023036886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном