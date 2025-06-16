https://ria.ru/20250616/iran-2023032570.html

В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей

В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей - РИА Новости, 16.06.2025

В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей

Более 70 женщин и детей погибли в результате трёх атак Израиля на Иран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T03:34:00+03:00

2025-06-16T03:34:00+03:00

2025-06-16T03:58:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Более 70 женщин и детей погибли в результате трёх атак Израиля на Иран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."В своей пропаганде израильский режим-агрессор делает вид, как будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак (Израиля на Иран - ред.) погибли более 70 женщин и детей. Десять из 20 детей, похороненных (под обломками - ред.) здания, атакованного в районе Чамран (в Тегеране - ред.), до сих пор не извлечены из-под завалов! Режим-агрессор прав: они (израильтяне - ред.) атакуют целенаправленно - женщин и детей, и это варварство у них в привычке", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.Накануне официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур заявил, что около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220 человек погибли. При этом, по словам Керманпура, более 90% пострадавших - гражданские лица.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)