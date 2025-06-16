Рейтинг@Mail.ru
В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 16.06.2025 (обновлено: 03:58 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023032570.html
В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей
В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей - РИА Новости, 16.06.2025
В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей
Более 70 женщин и детей погибли в результате трёх атак Израиля на Иран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T03:34:00+03:00
2025-06-16T03:58:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3ae7cddfc87114faa0cc10eb82e187e2.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Более 70 женщин и детей погибли в результате трёх атак Израиля на Иран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."В своей пропаганде израильский режим-агрессор делает вид, как будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак (Израиля на Иран - ред.) погибли более 70 женщин и детей. Десять из 20 детей, похороненных (под обломками - ред.) здания, атакованного в районе Чамран (в Тегеране - ред.), до сих пор не извлечены из-под завалов! Режим-агрессор прав: они (израильтяне - ред.) атакуют целенаправленно - женщин и детей, и это варварство у них в привычке", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.Накануне официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур заявил, что около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220 человек погибли. При этом, по словам Керманпура, более 90% пострадавших - гражданские лица.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/iran-2023031935.html
https://ria.ru/20250616/pvo-2023029978.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_551:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_9aee52e2338e3720ac2d9f212cb5946d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Тегеран (город)
В результате трех атак Израиля на Иран погибли более 70 женщин и детей

МИД Ирана: в результате трех атак Израиля погибли более 70 женщин и детей

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Более 70 женщин и детей погибли в результате трёх атак Израиля на Иран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В своей пропаганде израильский режим-агрессор делает вид, как будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак (Израиля на Иран - ред.) погибли более 70 женщин и детей. Десять из 20 детей, похороненных (под обломками - ред.) здания, атакованного в районе Чамран (в Тегеране - ред.), до сих пор не извлечены из-под завалов! Режим-агрессор прав: они (израильтяне - ред.) атакуют целенаправленно - женщин и детей, и это варварство у них в привычке", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.
Мастерская Моссада по производству дронов и бомб, обнаруженная в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Иране обнаружили мастерскую "Моссада" по сборке дронов-камикадзе
03:06
Накануне официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур заявил, что около полутора тысяч человек в Иране пострадали спустя менее чем трое суток после начала израильских атак по территории исламской республики, из них более 220 человек погибли. При этом, по словам Керманпура, более 90% пострадавших - гражданские лица.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Тегеране работает ПВО
01:58
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала