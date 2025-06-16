В Иране обнаружили мастерскую "Моссада" по сборке дронов-камикадзе
В Иране обнаружили мастерскую "Моссада" по сборке дронов-камикадзе и бомб
© Кадр видео из соцсетейМастерская "Моссада" по производству дронов и бомб, обнаруженная в Иране
© Кадр видео из соцсетей
Мастерская "Моссада" по производству дронов и бомб, обнаруженная в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Мастерская израильской разведки "Моссад" по сборке дронов-камикадзе и самодельных бомб обнаружена в городе Рей в пригороде иранской столицы, дроны и оборудование для их производства конфискованы, заявил командующий силами правопорядка города полковник Хосейн Мафи.
"На основании показаний людей о подозрительных визитах в одну квартиру, разведгруппы и наряды полиции, получив судебный ордер, незамедлительно начали операцию... В ходе следствия по этой квартире было обнаружено и конфисковано значительное число беспилотников, оборудование для производства дронов-камикадзе, самодельных бомб и прочего", - приводит слова полковника агентство Mehr.
По словам Мафи, в мастерской обнаружено более 200 килограммов взрывчатых веществ и множество оборудования для создания дронов-камикадзе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.