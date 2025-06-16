https://ria.ru/20250616/iran-2023031935.html

В Иране обнаружили мастерскую "Моссада" по сборке дронов-камикадзе

В Иране обнаружили мастерскую "Моссада" по сборке дронов-камикадзе - РИА Новости, 16.06.2025

В Иране обнаружили мастерскую "Моссада" по сборке дронов-камикадзе

Мастерская израильской разведки "Моссад" по сборке дронов-камикадзе и самодельных бомб обнаружена в городе Рей в пригороде иранской столицы, дроны и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T03:06:00+03:00

2025-06-16T03:06:00+03:00

2025-06-16T03:07:00+03:00

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али хаменеи

моссад

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Мастерская израильской разведки "Моссад" по сборке дронов-камикадзе и самодельных бомб обнаружена в городе Рей в пригороде иранской столицы, дроны и оборудование для их производства конфискованы, заявил командующий силами правопорядка города полковник Хосейн Мафи. "На основании показаний людей о подозрительных визитах в одну квартиру, разведгруппы и наряды полиции, получив судебный ордер, незамедлительно начали операцию... В ходе следствия по этой квартире было обнаружено и конфисковано значительное число беспилотников, оборудование для производства дронов-камикадзе, самодельных бомб и прочего", - приводит слова полковника агентство Mehr. По словам Мафи, в мастерской обнаружено более 200 килограммов взрывчатых веществ и множество оборудования для создания дронов-камикадзе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, моссад, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном