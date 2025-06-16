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СМИ: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана - РИА Новости, 16.06.2025
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01:00 16.06.2025 (обновлено: 01:20 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023027593.html
СМИ: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана
СМИ: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана отразили ракетную атаку Израиля на военный округ Парчин в городе Пакдашт на юго-востоке провинции Тегеране, передает... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T01:00:00+03:00
2025-06-16T01:20:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана отразили ракетную атаку Израиля на военный округ Парчин в городе Пакдашт на юго-востоке провинции Тегеране, передает агентство Mehr."ПВО армии Исламской Республики Иран... нейтрализовала ракетную атаку израильского режима на (военный - ред.) округ Парчин в Пакдаште, предотвратив какие-либо человеческие жертвы и материальный ущерб", - говорится в сообщении агентства.В середине ноября прошлого года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в результате израильского удара по Ирану в конце октября того же года был якобы разрушен действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в городе Парчин.Ранее агентство Рейтер утверждало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном. В результате удара по Парчину якобы были уничтожены три здания, где производилось твердое топливо, а также склад. При этом CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023026403.html
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иран
израиль
тегеран (город)
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана

Mehr: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана отразили ракетную атаку Израиля на военный округ Парчин в городе Пакдашт на юго-востоке провинции Тегеране, передает агентство Mehr.
"ПВО армии Исламской Республики Иран... нейтрализовала ракетную атаку израильского режима на (военный - ред.) округ Парчин в Пакдаште, предотвратив какие-либо человеческие жертвы и материальный ущерб", - говорится в сообщении агентства.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В середине ноября прошлого года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в результате израильского удара по Ирану в конце октября того же года был якобы разрушен действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в городе Парчин.
Ранее агентство Рейтер утверждало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном. В результате удара по Парчину якобы были уничтожены три здания, где производилось твердое топливо, а также склад. При этом CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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