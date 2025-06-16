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Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены - РИА Новости, 16.06.2025
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Религия
 
13:46 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/hramy-2023115268.html
Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены
Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены - РИА Новости, 16.06.2025
Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены
Храмы Русской духовной миссии (РДМ) в Израиле не пострадали, организованных паломников в Иерусалиме сейчас нет, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:46:00+03:00
2025-06-16T13:46:00+03:00
религия
израиль
иерусалим
палестина
русская православная церковь
иерусалимская православная церковь
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Храмы Русской духовной миссии (РДМ) в Израиле не пострадали, организованных паломников в Иерусалиме сейчас нет, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной миссии архимандрит Вассиан (Змеев). "Храмы Русской духовной миссии на территории Израиля не пострадали, Господь сохранил. В настоящее время у нас нет организованных групп паломников, буквально за день до начала военного противостояния большая группа паломников улетела", - рассказал архимандрит. Он отметил, что сотрудники миссии, священнослужители, монашествующие остаются в Израиле. "У нас есть Горненский монастырь, где проживают около 80 насельниц. Они остаются в Израиле, священнослужители тоже. Конечно, ситуация тревожная, постоянно слышны звуки сирены, летают ракеты. Мы принимаем все меры безопасности, которые нам рекомендовали сотрудники посольства РФ, когда звучит сигнал сирены, уходим в укрытие в подвальном помещении административного здания миссии в Иерусалиме", - рассказал начальник РДМ. Русская духовная миссия в Иерусалиме является официальным и единственным представительством Русской православной церкви на канонической территории Иерусалимской православной церкви, которая охватывает три государства – Израиль, Палестину и Иорданию. Миссия была учреждена 11 февраля (23 февраля по новому стилю) 1847 года по инициативе Святейшего синода РПЦ и министерства иностранных дел Российской империи для содействия укреплению православия в Святой Земле, поддержания братских отношений с Иерусалимской православной церковью и помощи русским паломникам, посещающим Святую Землю. Русской духовной миссии принадлежат в Израиле и Палестине Троицкий собор в Иерусалиме, Горненский женский монастырь в Эйн-Карме, храм праведной Тавифы в Яффе, храм пророка Илии в Хайфе, Церковь святой Марии Магдалины в Магдале, храм святых праотцев в Хевроне, часовня святого Иоанна Предтечи в Вифаре на Иордане, подворье в честь апостола Закхерея в Иерихоне.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль, иерусалим, палестина, русская православная церковь, иерусалимская православная церковь
Религия, Израиль, Иерусалим, Палестина, Русская православная церковь, Иерусалимская православная церковь
Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены

Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены, групп паломников там нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Храмы Русской духовной миссии (РДМ) в Израиле не пострадали, организованных паломников в Иерусалиме сейчас нет, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной миссии архимандрит Вассиан (Змеев).
"Храмы Русской духовной миссии на территории Израиля не пострадали, Господь сохранил. В настоящее время у нас нет организованных групп паломников, буквально за день до начала военного противостояния большая группа паломников улетела", - рассказал архимандрит.
Он отметил, что сотрудники миссии, священнослужители, монашествующие остаются в Израиле.
"У нас есть Горненский монастырь, где проживают около 80 насельниц. Они остаются в Израиле, священнослужители тоже. Конечно, ситуация тревожная, постоянно слышны звуки сирены, летают ракеты. Мы принимаем все меры безопасности, которые нам рекомендовали сотрудники посольства РФ, когда звучит сигнал сирены, уходим в укрытие в подвальном помещении административного здания миссии в Иерусалиме", - рассказал начальник РДМ.
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Русская духовная миссия в Иерусалиме является официальным и единственным представительством Русской православной церкви на канонической территории Иерусалимской православной церкви, которая охватывает три государства – Израиль, Палестину и Иорданию. Миссия была учреждена 11 февраля (23 февраля по новому стилю) 1847 года по инициативе Святейшего синода РПЦ и министерства иностранных дел Российской империи для содействия укреплению православия в Святой Земле, поддержания братских отношений с Иерусалимской православной церковью и помощи русским паломникам, посещающим Святую Землю.
Русской духовной миссии принадлежат в Израиле и Палестине Троицкий собор в Иерусалиме, Горненский женский монастырь в Эйн-Карме, храм праведной Тавифы в Яффе, храм пророка Илии в Хайфе, Церковь святой Марии Магдалины в Магдале, храм святых праотцев в Хевроне, часовня святого Иоанна Предтечи в Вифаре на Иордане, подворье в честь апостола Закхерея в Иерихоне.
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