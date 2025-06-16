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Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены

Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены - РИА Новости, 16.06.2025

Храмы Русской духовной миссии в Израиле не повреждены

Храмы Русской духовной миссии (РДМ) в Израиле не пострадали, организованных паломников в Иерусалиме сейчас нет, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:46:00+03:00

2025-06-16T13:46:00+03:00

2025-06-16T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Храмы Русской духовной миссии (РДМ) в Израиле не пострадали, организованных паломников в Иерусалиме сейчас нет, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной миссии архимандрит Вассиан (Змеев). "Храмы Русской духовной миссии на территории Израиля не пострадали, Господь сохранил. В настоящее время у нас нет организованных групп паломников, буквально за день до начала военного противостояния большая группа паломников улетела", - рассказал архимандрит. Он отметил, что сотрудники миссии, священнослужители, монашествующие остаются в Израиле. "У нас есть Горненский монастырь, где проживают около 80 насельниц. Они остаются в Израиле, священнослужители тоже. Конечно, ситуация тревожная, постоянно слышны звуки сирены, летают ракеты. Мы принимаем все меры безопасности, которые нам рекомендовали сотрудники посольства РФ, когда звучит сигнал сирены, уходим в укрытие в подвальном помещении административного здания миссии в Иерусалиме", - рассказал начальник РДМ. Русская духовная миссия в Иерусалиме является официальным и единственным представительством Русской православной церкви на канонической территории Иерусалимской православной церкви, которая охватывает три государства – Израиль, Палестину и Иорданию. Миссия была учреждена 11 февраля (23 февраля по новому стилю) 1847 года по инициативе Святейшего синода РПЦ и министерства иностранных дел Российской империи для содействия укреплению православия в Святой Земле, поддержания братских отношений с Иерусалимской православной церковью и помощи русским паломникам, посещающим Святую Землю. Русской духовной миссии принадлежат в Израиле и Палестине Троицкий собор в Иерусалиме, Горненский женский монастырь в Эйн-Карме, храм праведной Тавифы в Яффе, храм пророка Илии в Хайфе, Церковь святой Марии Магдалины в Магдале, храм святых праотцев в Хевроне, часовня святого Иоанна Предтечи в Вифаре на Иордане, подворье в честь апостола Закхерея в Иерихоне.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга 2025-06-16T13:46 true PT2M28S

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Варвара Скокшина

израиль, иерусалим, палестина, русская православная церковь, иерусалимская православная церковь