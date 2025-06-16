https://ria.ru/20250616/hajfa-2023226152.html

НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара

НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара - РИА Новости, 17.06.2025

НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара

Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T23:59:00+03:00

2025-06-16T23:59:00+03:00

2025-06-17T00:08:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на компанию. "В результате прямого попадания была значительно повреждена электростанция, отвечающая за производство пара и электроэнергии, используемой объектами группы ... В этой связи все нефтеперерабатывающие объекты и его дочерние предприятия закрыты", - говорится в сообщении на сайте Kan. Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на понедельник. По данным гостелерадиокомпании, министр энергетики Израиля Эли Коэн в понедельник посетил объекты вместе со специалистами, чтобы определить приоритетность необходимого ремонта. Министерство энергетики и инфраструктуры заявило, что энергетический сектор готов удовлетворить все потребности в потреблении топлива в экономике.

https://ria.ru/20250615/iran-2022882523.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хайфа, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном