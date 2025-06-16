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НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара - РИА Новости, 17.06.2025
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23:59 16.06.2025 (обновлено: 00:08 17.06.2025)
https://ria.ru/20250616/hajfa-2023226152.html
НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара
НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара - РИА Новости, 17.06.2025
НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара
Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T23:59:00+03:00
2025-06-17T00:08:00+03:00
в мире
хайфа
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на компанию. "В результате прямого попадания была значительно повреждена электростанция, отвечающая за производство пара и электроэнергии, используемой объектами группы ... В этой связи все нефтеперерабатывающие объекты и его дочерние предприятия закрыты", - говорится в сообщении на сайте Kan. Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на понедельник. По данным гостелерадиокомпании, министр энергетики Израиля Эли Коэн в понедельник посетил объекты вместе со специалистами, чтобы определить приоритетность необходимого ремонта. Министерство энергетики и инфраструктуры заявило, что энергетический сектор готов удовлетворить все потребности в потреблении топлива в экономике.
https://ria.ru/20250615/iran-2022882523.html
хайфа
иран
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в мире, хайфа, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Хайфа, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара

Kan: НПЗ в Хайфе прекратил работу из-за попадания ракеты в электростанцию

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте взрыва на юге Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на компанию.
«
"В результате прямого попадания была значительно повреждена электростанция, отвечающая за производство пара и электроэнергии, используемой объектами группы ... В этой связи все нефтеперерабатывающие объекты и его дочерние предприятия закрыты", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на понедельник.
По данным гостелерадиокомпании, министр энергетики Израиля Эли Коэн в понедельник посетил объекты вместе со специалистами, чтобы определить приоритетность необходимого ремонта. Министерство энергетики и инфраструктуры заявило, что энергетический сектор готов удовлетворить все потребности в потреблении топлива в экономике.
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В миреХайфаИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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