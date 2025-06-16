НПЗ Bazan в Хайфе остановился после иранского удара
Kan: НПЗ в Хайфе прекратил работу из-за попадания ракеты в электростанцию
© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте взрыва на юге Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в портовом городе Хайфа прекратили работу из-за попадания иранской ракеты в электростанцию на территории предприятия, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на компанию.
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"В результате прямого попадания была значительно повреждена электростанция, отвечающая за производство пара и электроэнергии, используемой объектами группы ... В этой связи все нефтеперерабатывающие объекты и его дочерние предприятия закрыты", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Ранее сообщалось, что три человека погибли на объектах Bazan в результате ракетной атаки Ирана, которая произошла в ночь на понедельник.
По данным гостелерадиокомпании, министр энергетики Израиля Эли Коэн в понедельник посетил объекты вместе со специалистами, чтобы определить приоритетность необходимого ремонта. Министерство энергетики и инфраструктуры заявило, что энергетический сектор готов удовлетворить все потребности в потреблении топлива в экономике.
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