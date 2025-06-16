https://ria.ru/20250616/gosduma-2023029380.html

В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму

В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму - РИА Новости, 16.06.2025

В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму

Депутаты Госдумы направили обращения в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ с предложением ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T01:47:00+03:00

2025-06-16T01:47:00+03:00

2025-06-16T01:47:00+03:00

россия

олег матыцин

сергей кравцов

михаил дегтярев

госдума рф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили обращения в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ с предложением ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. По словам парламентариев, к ним поступают обращения о введении единой формы для занятий на уроках физической культуры во всех российских общеобразовательных организациях. "Спортивную одежду предлагается разработать в цветах государственного флага Российской Федерации", - сказано в документах на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева. По мнению парламентариев, Минпросвещения России может закрепить указанное предложение в виде рекомендованного стандарта для всех общеобразовательных организаций на территории РФ. В документах отмечается, что введение унифицированной спортивной формы будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны. Кроме того, по словам депутатов, реализация данного предложения снизит финансовую нагрузку на родителей. Как рассказал РИА Новости Колунов, инициатива о введении единой формы для занятий физкультурой во всех школах России имеет две цели – воспитание патриотизма и создание материального равенства среди школьников. "Во-первых, мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы – россияне, ведь форма будет, как у профессиональных атлетов, коррелировать с нашими государственными символами. Во-вторых, мы уравняем учеников между собой, устраним "гонку моды". Знаем, что сегодня одни ребята могут купить дорогостоящие футболки на физкультуру, а другие не могут себе этого позволить. Создается неравенство, которого в школьных стенах быть не должно. Единая форма всех уравняет", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html

https://ria.ru/20250612/gosduma-2022400996.html

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россия, олег матыцин, сергей кравцов, михаил дегтярев, госдума рф