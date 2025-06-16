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В ГД предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря - РИА Новости, 16.06.2025
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01:05 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html
В ГД предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря
В ГД предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря - РИА Новости, 16.06.2025
В ГД предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T01:05:00+03:00
2025-06-16T01:05:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас проработать вопросы упорядочивания и расширения мер поддержки для семей с детьми, приобретающими билеты в связи с проездом к месту отдыха и обратно", - сказано в письме. В частности, в качестве возможной меры предлагается рассмотреть возможность бесплатного проезда одного ребенка (для семей с одним или двумя детьми) или двух более детей (если семья многодетная) в период летних каникул к месту отдыха и обратно. Также, по мнению автора обращения, целью снижения потерь перевозчиков такие меры поддержки можно было бы представлять на ограниченный период, а в случае существенных выпадающих доходов перевозчиков проработать вопрос полного или частичного их субсидирования за счет средств федерального бюджета. "С учётом высокой стоимости билетов на все виды междугороднего транспорта, предлагаю Минтрансу поддержать семьи с детьми и рассмотреть вопрос о предоставлении детям возможности бесплатно пользоваться любыми видами транспорта для проезда к месту отдыха и обратно. Одному ребенку – для семей с 1 или 2 детьми, нескольким детям – для многодетных семей. Финансировать программу предлагаю за счёт федерального бюджета", – сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что в настоящее время детям от пяти до десяти лет предоставляется 70% скидки, от 10 до 18 лет – 50% скидка на оплату проезда в поездах. Специальные скидки, по его словам, предоставляют авиаперевозчики, и поскольку они различаются в зависимости от вида транспорта и возраста детей, депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают установить в этой сфере единые правила. "Также хочу напомнить о программе детского кешбека, которая действовала в России в 2021 и 2022 годах. Она позволяла родителям частично компенсировать стоимости путёвок в детские лагеря, и сотни тысяч граждан воспользовались такой возможностью. В 2023 году программу отменили, и на фоне постоянного роста стоимости путёвок многие уже родители не могут отправить своих детей в летние лагеря", – добавил политик. Миронов сообщил, что партия "Справедливая Россия – за правду" настаивает на возвращении детского кешбека, а также предлагает ввести для родителей социальный налоговый вычет с покупки путёвок в детский лагеря, и чтобы им не пришлось тратиться на билеты по высоким, а "порой запредельным", "летним ценам", государству необходимо предоставить детям возможность бесплатно ездить в летние лагеря.
https://ria.ru/20250615/mironov-2022911403.html
https://ria.ru/20250610/gosduma-2021919525.html
https://ria.ru/20250609/bilety-2021701625.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
В ГД предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря

Миронов предложил рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в летние лагеря

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас проработать вопросы упорядочивания и расширения мер поддержки для семей с детьми, приобретающими билеты в связи с проездом к месту отдыха и обратно", - сказано в письме.
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В частности, в качестве возможной меры предлагается рассмотреть возможность бесплатного проезда одного ребенка (для семей с одним или двумя детьми) или двух более детей (если семья многодетная) в период летних каникул к месту отдыха и обратно.
Также, по мнению автора обращения, целью снижения потерь перевозчиков такие меры поддержки можно было бы представлять на ограниченный период, а в случае существенных выпадающих доходов перевозчиков проработать вопрос полного или частичного их субсидирования за счет средств федерального бюджета.
"С учётом высокой стоимости билетов на все виды междугороднего транспорта, предлагаю Минтрансу поддержать семьи с детьми и рассмотреть вопрос о предоставлении детям возможности бесплатно пользоваться любыми видами транспорта для проезда к месту отдыха и обратно. Одному ребенку – для семей с 1 или 2 детьми, нескольким детям – для многодетных семей. Финансировать программу предлагаю за счёт федерального бюджета", – сказал Миронов РИА Новости.
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Он отметил, что в настоящее время детям от пяти до десяти лет предоставляется 70% скидки, от 10 до 18 лет – 50% скидка на оплату проезда в поездах.
Специальные скидки, по его словам, предоставляют авиаперевозчики, и поскольку они различаются в зависимости от вида транспорта и возраста детей, депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают установить в этой сфере единые правила.
"Также хочу напомнить о программе детского кешбека, которая действовала в России в 2021 и 2022 годах. Она позволяла родителям частично компенсировать стоимости путёвок в детские лагеря, и сотни тысяч граждан воспользовались такой возможностью. В 2023 году программу отменили, и на фоне постоянного роста стоимости путёвок многие уже родители не могут отправить своих детей в летние лагеря", – добавил политик.
Миронов сообщил, что партия "Справедливая Россия – за правду" настаивает на возвращении детского кешбека, а также предлагает ввести для родителей социальный налоговый вычет с покупки путёвок в детский лагеря, и чтобы им не пришлось тратиться на билеты по высоким, а "порой запредельным", "летним ценам", государству необходимо предоставить детям возможность бесплатно ездить в летние лагеря.
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