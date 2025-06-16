https://ria.ru/20250616/falkov-2023030467.html

Вузы зачислят победителей олимпиад за свой счет при нехватке бюджетных мест

Вузы зачислят победителей олимпиад за свой счет при нехватке бюджетных мест - РИА Новости, 16.06.2025

Вузы зачислят победителей олимпиад за свой счет при нехватке бюджетных мест

Ведущие российские вузы зачислят победителей и призеров школьных олимпиад за свой счет при нехватке для них бюджетных мест, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T02:28:00+03:00

2025-06-16T02:28:00+03:00

2025-06-16T02:28:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ведущие российские вузы зачислят победителей и призеров школьных олимпиад за свой счет при нехватке для них бюджетных мест, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю. "Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех (олимпиадников - ред.), кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ. Я думаю, в этом году мы точно таким же образом эту работу организуем", - сказал министр. По словам Фалькова, ситуация с нехваткой мест для олимпиадников обусловлена, в первую очередь, большим престижем семи - десяти российских университетов, расположенных, как правило, в городе Москве. И она касается не всех направлений, а только ряда наиболее востребованных, где количество мест всегда несколько меньше, чем количество олимпиадников. В прошлом году в Сеченовском университете на специальности "Лечебное дело" право на автоматическое зачисление в вуз было предоставлено тем, кто показал достойные результаты на всероссийской школьной олимпиаде по биологии и химии 1-3 уровней. Однако олимпиадников оказалось больше, чем выделенных бюджетных мест. Тогда университет зачислил всех олимпиадников за счет собственных средств. На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года впервые было приглашено более 9 тысяч участников. Ранее финалистов насчитывалось около 7 тысяч.

https://ria.ru/20250615/falki-2022923517.html

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общество, москва, россия, валерий фальков