Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран
Эрдоган: Израиль напал на Иран из-за безграничной поддержки Запада
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin BulbulРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin Bulbul
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за безмерной поддержки со стороны Запада, не понимающего, что Тель-Авив делает.
"Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно. Ни одна страна не ограничивается своими границами. Каждое событие в регионе затрагивает все общества и имеет среднесрочные и долгосрочные последствия. Нападение на палестинский народ и его землю не ограничивается несколькими миллионами человек. Нападение на Иран также не касается только Ирана", — заявил турецкий лидер в своем заявлении нации после заседания кабинета министров.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Тель-Авиве заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Тегеран сообщает о более чем 220 погибших и около 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Тегерана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив.