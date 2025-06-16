https://ria.ru/20250616/erdogan-2023187239.html

Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран

Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран - РИА Новости, 16.06.2025

Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за безмерной поддержки со стороны Запада, не понимающего,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:44:00+03:00

2025-06-16T18:44:00+03:00

2025-06-16T21:45:00+03:00

в мире

иран

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134312/96/1343129632_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6b82b0cc0f0f68c3c837299016e5a7e1.jpg

АНКАРА, 16 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за безмерной поддержки со стороны Запада, не понимающего, что Тель-Авив делает. "Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно. Ни одна страна не ограничивается своими границами. Каждое событие в регионе затрагивает все общества и имеет среднесрочные и долгосрочные последствия. Нападение на палестинский народ и его землю не ограничивается несколькими миллионами человек. Нападение на Иран также не касается только Ирана", — заявил турецкий лидер в своем заявлении нации после заседания кабинета министров. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Тель-Авиве заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Тегеран сообщает о более чем 220 погибших и около 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Тегерана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив.

https://ria.ru/20250613/udary-2022655496.html

https://ria.ru/20250616/razgovor-2023127702.html

иран

израиль

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном