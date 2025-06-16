Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 16.06.2025 (обновлено: 21:45 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/erdogan-2023187239.html
Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран
Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран - РИА Новости, 16.06.2025
Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за безмерной поддержки со стороны Запада, не понимающего,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:44:00+03:00
2025-06-16T21:45:00+03:00
в мире
иран
израиль
турция
реджеп тайип эрдоган
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134312/96/1343129632_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6b82b0cc0f0f68c3c837299016e5a7e1.jpg
АНКАРА, 16 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за безмерной поддержки со стороны Запада, не понимающего, что Тель-Авив делает. "Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно. Ни одна страна не ограничивается своими границами. Каждое событие в регионе затрагивает все общества и имеет среднесрочные и долгосрочные последствия. Нападение на палестинский народ и его землю не ограничивается несколькими миллионами человек. Нападение на Иран также не касается только Ирана", — заявил турецкий лидер в своем заявлении нации после заседания кабинета министров. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Тель-Авиве заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Тегеран сообщает о более чем 220 погибших и около 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Тегерана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив.
https://ria.ru/20250613/udary-2022655496.html
https://ria.ru/20250616/razgovor-2023127702.html
иран
израиль
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134312/96/1343129632_77:0:2000:1442_1920x0_80_0_0_0c22cb591d46da89549120e44b335a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран

Эрдоган: Израиль напал на Иран из-за безграничной поддержки Запада

© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin BulbulРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin Bulbul
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 16 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за безмерной поддержки со стороны Запада, не понимающего, что Тель-Авив делает.
"Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно. Ни одна страна не ограничивается своими границами. Каждое событие в регионе затрагивает все общества и имеет среднесрочные и долгосрочные последствия. Нападение на палестинский народ и его землю не ограничивается несколькими миллионами человек. Нападение на Иран также не касается только Ирана", — заявил турецкий лидер в своем заявлении нации после заседания кабинета министров.
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Вице-президент Турции назвал удары Израиля по Ирану варварством
13 июня, 14:27
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Тель-Авиве заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Тегеран сообщает о более чем 220 погибших и около 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Тегерана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
Вчера, 14:22
 
В миреИранИзраильТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала