https://ria.ru/20250616/ege-2023178266.html

Почти 90 человек сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов в Подмосковье

Почти 90 человек сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2025

Почти 90 человек сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов в Подмосковье

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку сдали на 100 баллов 87 выпускников в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:00:00+03:00

2025-06-16T18:00:00+03:00

2025-06-16T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку сдали на 100 баллов 87 выпускников в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Экзамен прошел 30 мая 2025 года, в нем приняли участие 36155 одиннадцатиклассников. "Максимальный результат — 100 баллов — показали 87 выпускников. Более 5 тысяч одиннадцатиклассников набрали от 80 до 99 баллов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. Свыше 30 тысяч участников получили от 36 до 80 баллов, успешно преодолев минимальный порог. И лишь 119 человек не справились с экзаменационной работой", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что средний балл по региону составил 62,5. Он демонстрирует стабильность и качество подготовки школьников Подмосковья. Экзамен проходил в 278 пунктах проведения, а за его организацией следили 1427 наблюдателей — как общественных, так и онлайн. На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 30 минут (210 минут). В ведомстве указали, что для тех, кто не преодолел минимальный порог, предусмотрен резервный день пересдачи — 23 июня.

https://ria.ru/20250616/ege-2023166163.html

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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование