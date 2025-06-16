https://ria.ru/20250616/artek-2023187465.html

Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем

Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем - РИА Новости, 16.06.2025

Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем

Международный детский центр "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:44:00+03:00

2025-06-16T18:44:00+03:00

2025-06-16T18:44:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

артек

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поздравил детский лагерь со 100-летним юбилеем. "За вековую историю, насыщенную яркими событиями, палаточный лагерь на берегу моря стал крупнейшим международным центром, воспитал не одно поколение активных, целеустремленных юных граждан. Сегодня "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет", - говорится в поздравлении главы кабмина, которое опубликовано в Telegram-канале правительства. Мишустин отметил, что в детский лагерь ежегодно стремятся попасть тысячи ребят из разных регионов России и зарубежных стран. "Здесь сформирована современная образовательная среда, сочетающая лучшие педагогические традиции с инновационными методиками и технологиями", - отметил премьер-министр. Кроме того, он указал на то, что в центре созданы уникальные условия и атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя частью большой и дружной семьи, может раскрыть свои таланты, осваивать передовые знания, развивать способности в науке, творчестве и спорте. "Дети учатся уважать историю и культурное наследие нашей многонациональной страны, понимать друг друга, обретают друзей, порой на всю жизнь, следуя девизу "Артековец сегодня - артековец всегда", - подчеркнул глава кабмина. Также премьер-министр выразил признательность педагогам, наставникам, вожатым и сотрудникам центра. "Благодаря вашему высокому профессионализму, неиссякаемой энергии и индивидуальному подходу ребята получают яркие впечатления, формируют широкий кругозор. Ваш труд - это вклад в будущее России, которое будут строить ваши воспитанники", - отметил Мишустин и пожелал коллективу "Артека" дальнейших успехов в реализации масштабных проектов, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20250616/artek-2023178786.html

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общество, россия, михаил мишустин, артек