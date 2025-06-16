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Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем - РИА Новости, 16.06.2025
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18:44 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/artek-2023187465.html
Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем
Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем - РИА Новости, 16.06.2025
Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем
Международный детский центр "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:44:00+03:00
2025-06-16T18:44:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
артек
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поздравил детский лагерь со 100-летним юбилеем. "За вековую историю, насыщенную яркими событиями, палаточный лагерь на берегу моря стал крупнейшим международным центром, воспитал не одно поколение активных, целеустремленных юных граждан. Сегодня "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет", - говорится в поздравлении главы кабмина, которое опубликовано в Telegram-канале правительства. Мишустин отметил, что в детский лагерь ежегодно стремятся попасть тысячи ребят из разных регионов России и зарубежных стран. "Здесь сформирована современная образовательная среда, сочетающая лучшие педагогические традиции с инновационными методиками и технологиями", - отметил премьер-министр. Кроме того, он указал на то, что в центре созданы уникальные условия и атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя частью большой и дружной семьи, может раскрыть свои таланты, осваивать передовые знания, развивать способности в науке, творчестве и спорте. "Дети учатся уважать историю и культурное наследие нашей многонациональной страны, понимать друг друга, обретают друзей, порой на всю жизнь, следуя девизу "Артековец сегодня - артековец всегда", - подчеркнул глава кабмина. Также премьер-министр выразил признательность педагогам, наставникам, вожатым и сотрудникам центра. "Благодаря вашему высокому профессионализму, неиссякаемой энергии и индивидуальному подходу ребята получают яркие впечатления, формируют широкий кругозор. Ваш труд - это вклад в будущее России, которое будут строить ваши воспитанники", - отметил Мишустин и пожелал коллективу "Артека" дальнейших успехов в реализации масштабных проектов, крепкого здоровья и благополучия.
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общество, россия, михаил мишустин, артек
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Артек
Мишустин поздравил "Артек" с юбилеем

Мишустин назвал "Артек" флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
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Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поздравил детский лагерь со 100-летним юбилеем.
"За вековую историю, насыщенную яркими событиями, палаточный лагерь на берегу моря стал крупнейшим международным центром, воспитал не одно поколение активных, целеустремленных юных граждан. Сегодня "Артек" является флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, его популярность постоянно растет", - говорится в поздравлении главы кабмина, которое опубликовано в Telegram-канале правительства.
От брезентовых палаток до космических технологий: как менялся "Артек"
© РИА Новости / Пичхулян | Перейти в медиабанк

"Артек" основан 16 июня 1925 года как лагерь-санаторий для детей с туберкулезом и анемией по инициативе главы Красного Креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал врач Федор Шишмарев. Название учреждению подарило урочище, расположенное на берегу одноименной реки.

Играет утренний горн, Всесоюзный пионерский лагерь имени В.И. Ленина Артек в Крыму (сейчас Международный детский центр Артек), Украинская ССР

"Артек" основан 16 июня 1925 года как лагерь-санаторий для детей с туберкулезом и анемией по инициативе главы Красного Креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал врач Федор Шишмарев. Название учреждению подарило урочище, расположенное на берегу одноименной реки.

© РИА Новости / Пичхулян
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Первая смена разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев. Тогда 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска получили в подарок мыло, зубные щетки и форму — для многих это были первые средства гигиены.

Пионерский лагерь-санаторий Артек имени В.М.Молотова (ныне Международный детский центр), Крым, Гурзуф. 1940 год

Первая смена разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев. Тогда 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска получили в подарок мыло, зубные щетки и форму — для многих это были первые средства гигиены.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 20
© РИА Новости / Рунов | Перейти в медиабанк

В 1927-м после землетрясения лагерь перестроили: появились фанерные домики, электричество и водопровод, что позволило принимать детей круглый год.

Подготовка юных художников к Фестивалю искусств, Всесоюзный пионерский лагерь Артек в Крыму

В 1927-м после землетрясения лагерь перестроили: появились фанерные домики, электричество и водопровод, что позволило принимать детей круглый год.

© РИА Новости / Рунов
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3 из 20
© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанк

Уже в 1926-м "Артек" посетила иностранная делегация — пионеры из Германии. Идею лагеря без границ поддержала немецкая коммунистка Клара Цеткин, побывавшая здесь годом ранее.

Венгерские пионеры, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере Артек, на пляже

Уже в 1926-м "Артек" посетила иностранная делегация — пионеры из Германии. Идею лагеря без границ поддержала немецкая коммунистка Клара Цеткин, побывавшая здесь годом ранее.

© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в медиабанк
4 из 20
© РИА Новости / Тюккель | Перейти в медиабанк

В 1941-м лагерь эвакуировали в Сталинград, затем в алтайскую Белокуриху. Дети помогали в госпиталях и собирали металлолом.

Оркестр школьников из Всесоюзного пионерского лагеря имени В.И.Ленина Артек

В 1941-м лагерь эвакуировали в Сталинград, затем в алтайскую Белокуриху. Дети помогали в госпиталях и собирали металлолом.

© РИА Новости / Тюккель
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5 из 20
© РИА Новости / Вячеслав Рунов | Перейти в медиабанк

Первая смена после освобождения Крыма приняла в августе 1944 года 500 местных детей. К 1945-му территория лагеря расширилась до современных границ.

Всесоюзный пионерский лагерь Артек имени В.И. Ленина

Первая смена после освобождения Крыма приняла в августе 1944 года 500 местных детей. К 1945-му территория лагеря расширилась до современных границ.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Шахновский | Перейти в медиабанк

В 1960-х по проекту архитектора Анатолия Полянского "Артек" преобразился: построили 150 зданий, три бассейна, киностудию "Артекфильм", стадион на семь тысяч мест и школу.

Участники VI слета юных корреспондентов во Всесоюзном пионерском лагере Артек им.В.И.Ленина за подготовкой стенгазеты

В 1960-х по проекту архитектора Анатолия Полянского "Артек" преобразился: построили 150 зданий, три бассейна, киностудию "Артекфильм", стадион на семь тысяч мест и школу.

© РИА Новости / Шахновский
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7 из 20
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

С 1930-го в лагере была школа с уникальным форматом: занятия — пять дней в неделю по четыре урока без домашних заданий. Акцент делали на краеведении и естествознании. Учебное заведение было необходимостью, поскольку дети приезжали круглый год.

В библиотеке Всесоюзного пионерского лагеря Артек

С 1930-го в лагере была школа с уникальным форматом: занятия — пять дней в неделю по четыре урока без домашних заданий. Акцент делали на краеведении и естествознании. Учебное заведение было необходимостью, поскольку дети приезжали круглый год.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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8 из 20
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Артек" посещали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Индира Ганди, Хо Ши Мин.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин среди пионеров Всесоюзного пионерского лагеря Артек имени В.И. Ленина

"Артек" посещали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Индира Ганди, Хо Ши Мин.

© РИА Новости
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9 из 20
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

В 1983 году школьница из штата Мэн Саманта Смит провела здесь две недели, став символом советско-американской дружбы.

Американская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере Артек с пионерами

В 1983 году школьница из штата Мэн Саманта Смит провела здесь две недели, став символом советско-американской дружбы.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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10 из 20
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

Тут снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".

Всесоюзный пионерский лагерь Артек имени В.И.Ленина. Воздушные ванны у Черного моря

Тут снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".

© РИА Новости / Владимир Родионов
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11 из 20
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В 1962 году дети из 83 стран заложили монумент Дружбы в Морском лагере, привезя камни с родины. В основе — большое панно из ракушечника с рельефными изображениями детских лиц и надписью: "Сердцем, пламенем, солнцем, сиянием, костром, заревом дети шара земного дорогу дружбы, труда, счастья, мира, свободы, равенства, братства навсегда озарим".

Юные авиамоделисты во Всесоюзном пионерском лагере Артек

В 1962 году дети из 83 стран заложили монумент Дружбы в Морском лагере, привезя камни с родины. В основе — большое панно из ракушечника с рельефными изображениями детских лиц и надписью: "Сердцем, пламенем, солнцем, сиянием, костром, заревом дети шара земного дорогу дружбы, труда, счастья, мира, свободы, равенства, братства навсегда озарим".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / В. Лагранж | Перейти в медиабанк

Первый краеведческий музей открылся в 1936 году. Дети собирали для него минералы и растения. С 2012-го посетителей принимает музей "Сокровища Черного моря" с артефактами от античности до Первой мировой войны.

Ребята из кружка Юный техник проводят испытания модели Лунохода, Всесоюзный пионерский лагерь Артек имени В.И. Ленина

Первый краеведческий музей открылся в 1936 году. Дети собирали для него минералы и растения. С 2012-го посетителей принимает музей "Сокровища Черного моря" с артефактами от античности до Первой мировой войны.

© РИА Новости / В. Лагранж
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13 из 20
© РИА Новости / В. Шияновский | Перейти в медиабанк

Во время празднования 75-летия лагеря была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 года. Они предполагали, что в 2000-м все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в "Артеке" уже есть свой космодром.

Пограничники и отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере Артек школьники

Во время празднования 75-летия лагеря была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 года. Они предполагали, что в 2000-м все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в "Артеке" уже есть свой космодром.

© РИА Новости / В. Шияновский
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сейчас в международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год.

Дети на концерте в честь закрытия смены Вечер перед расставанием в Международном детском центре Артек в Крыму

Сейчас в международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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15 из 20
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

В "Артеке" изучают инновационные технологии: проектируют беспилотники, печатают модели на 3D-принтерах, участвуют в программах по робототехнике.

Дети во время празднования 98-го Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму

В "Артеке" изучают инновационные технологии: проектируют беспилотники, печатают модели на 3D-принтерах, участвуют в программах по робототехнике.

© РИА Новости / Макс Ветров
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16 из 20
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Знаковым событием юбилейного года станет открытие нового детского лагеря "Солнечный". В нем одновременно смогут находиться до тысячи детей. То есть возможность отдыхать в "Артеке" получат 57 тысяч школьников.

Дети на танцевальной репетиции в Международном детском центре (МДЦ) Артек

Знаковым событием юбилейного года станет открытие нового детского лагеря "Солнечный". В нем одновременно смогут находиться до тысячи детей. То есть возможность отдыхать в "Артеке" получат 57 тысяч школьников.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Ежегодно сотрудники "Артека" сдают кровь во Всемирный день донора. За все время 57 человек стали почетными донорами.

Дети на концерте в честь закрытия смены Вечер перед расставанием в Международном детском центре Артек в Крыму

Ежегодно сотрудники "Артека" сдают кровь во Всемирный день донора. За все время 57 человек стали почетными донорами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

К юбилею "Артека" в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.

Участницы концерта во время празднования 98-го Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму

К юбилею "Артека" в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

В июне в "Артеке" проведут фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем примут участие 3,5 тысячи детей из 89 регионов России и 30 других стран.

Дети во время празднования 98-го Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму

В июне в "Артеке" проведут фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем примут участие 3,5 тысячи детей из 89 регионов России и 30 других стран.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
20 из 20

"Артек" основан 16 июня 1925 года как лагерь-санаторий для детей с туберкулезом и анемией по инициативе главы Красного Креста Зиновия Соловьева. Первым директором стал врач Федор Шишмарев. Название учреждению подарило урочище, расположенное на берегу одноименной реки.

© РИА Новости / Пичхулян
Перейти в медиабанк
1 из 20

Первая смена разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев. Тогда 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска получили в подарок мыло, зубные щетки и форму — для многих это были первые средства гигиены.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
2 из 20

В 1927-м после землетрясения лагерь перестроили: появились фанерные домики, электричество и водопровод, что позволило принимать детей круглый год.

© РИА Новости / Рунов
Перейти в медиабанк
3 из 20

Уже в 1926-м "Артек" посетила иностранная делегация — пионеры из Германии. Идею лагеря без границ поддержала немецкая коммунистка Клара Цеткин, побывавшая здесь годом ранее.

© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в медиабанк
4 из 20

В 1941-м лагерь эвакуировали в Сталинград, затем в алтайскую Белокуриху. Дети помогали в госпиталях и собирали металлолом.

© РИА Новости / Тюккель
Перейти в медиабанк
5 из 20

Первая смена после освобождения Крыма приняла в августе 1944 года 500 местных детей. К 1945-му территория лагеря расширилась до современных границ.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в медиабанк
6 из 20

В 1960-х по проекту архитектора Анатолия Полянского "Артек" преобразился: построили 150 зданий, три бассейна, киностудию "Артекфильм", стадион на семь тысяч мест и школу.

© РИА Новости / Шахновский
Перейти в медиабанк
7 из 20

С 1930-го в лагере была школа с уникальным форматом: занятия — пять дней в неделю по четыре урока без домашних заданий. Акцент делали на краеведении и естествознании. Учебное заведение было необходимостью, поскольку дети приезжали круглый год.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 20

"Артек" посещали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Индира Ганди, Хо Ши Мин.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

В 1983 году школьница из штата Мэн Саманта Смит провела здесь две недели, став символом советско-американской дружбы.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
10 из 20

Тут снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
11 из 20

В 1962 году дети из 83 стран заложили монумент Дружбы в Морском лагере, привезя камни с родины. В основе — большое панно из ракушечника с рельефными изображениями детских лиц и надписью: "Сердцем, пламенем, солнцем, сиянием, костром, заревом дети шара земного дорогу дружбы, труда, счастья, мира, свободы, равенства, братства навсегда озарим".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
12 из 20

Первый краеведческий музей открылся в 1936 году. Дети собирали для него минералы и растения. С 2012-го посетителей принимает музей "Сокровища Черного моря" с артефактами от античности до Первой мировой войны.

© РИА Новости / В. Лагранж
Перейти в медиабанк
13 из 20

Во время празднования 75-летия лагеря была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960 года. Они предполагали, что в 2000-м все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в "Артеке" уже есть свой космодром.

© РИА Новости / В. Шияновский
Перейти в медиабанк
14 из 20

Сейчас в международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 20

В "Артеке" изучают инновационные технологии: проектируют беспилотники, печатают модели на 3D-принтерах, участвуют в программах по робототехнике.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
16 из 20

Знаковым событием юбилейного года станет открытие нового детского лагеря "Солнечный". В нем одновременно смогут находиться до тысячи детей. То есть возможность отдыхать в "Артеке" получат 57 тысяч школьников.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
17 из 20

Ежегодно сотрудники "Артека" сдают кровь во Всемирный день донора. За все время 57 человек стали почетными донорами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
18 из 20

К юбилею "Артека" в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
19 из 20

В июне в "Артеке" проведут фестиваль "Пусть всегда будет солнце!". В нем примут участие 3,5 тысячи детей из 89 регионов России и 30 других стран.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
20 из 20
Мишустин отметил, что в детский лагерь ежегодно стремятся попасть тысячи ребят из разных регионов России и зарубежных стран.
"Здесь сформирована современная образовательная среда, сочетающая лучшие педагогические традиции с инновационными методиками и технологиями", - отметил премьер-министр.
Кроме того, он указал на то, что в центре созданы уникальные условия и атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя частью большой и дружной семьи, может раскрыть свои таланты, осваивать передовые знания, развивать способности в науке, творчестве и спорте.
"Дети учатся уважать историю и культурное наследие нашей многонациональной страны, понимать друг друга, обретают друзей, порой на всю жизнь, следуя девизу "Артековец сегодня - артековец всегда", - подчеркнул глава кабмина.
Также премьер-министр выразил признательность педагогам, наставникам, вожатым и сотрудникам центра.
"Благодаря вашему высокому профессионализму, неиссякаемой энергии и индивидуальному подходу ребята получают яркие впечатления, формируют широкий кругозор. Ваш труд - это вклад в будущее России, которое будут строить ваши воспитанники", - отметил Мишустин и пожелал коллективу "Артека" дальнейших успехов в реализации масштабных проектов, крепкого здоровья и благополучия.
Владимир Путин поздравил Артек со 100-летним юбилеем - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин поздравил "Артек" с юбилеем
Вчера, 18:05
 
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