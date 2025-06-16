https://ria.ru/20250616/artek-2023178786.html

Путин поздравил "Артек" с юбилеем

Путин поздравил "Артек" с юбилеем - РИА Новости, 16.06.2025

Путин поздравил "Артек" с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летним юбилеем. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:05:00+03:00

2025-06-16T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летним юбилеем."Поздравляю все поколения артековцев со знаменательным юбилеем и желаю больших успехов во всех начинаниях. С днём рождения, легендарный, всегда юный, радостный и неповторимый "Артек"!" - сказал Путин в видеообращении по случаю юбилейной даты.Он отметил, что, сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы этот детский лагерь буквально преобразился, стал современной, устремлённой в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе - заняться спортом или искусством, освоить новые технологии, поучаствовать в туристических походах, экскурсиях, мастер-классах.Особую популярность обрели тематические смены, которые проводят в" Артеке" российские образовательные учреждения и общественные организации, указал президент."Такой активный, познавательный отдых – результат неустанного созидательного труда воспитателей и вожатых, педагогов и медицинских работников, многих людей, посвятивших себя развитию "Артека". Искренне благодарю вас за преданность своему делу. И подчеркну, что наработанный здесь опыт и уникальные методики формирования личности ребёнка сегодня очень востребованы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250616/kapsula-2023078913.html

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Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем "Артек" был и остаётся одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Президент Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем. 2025-06-16T18:05 true PT3M11S

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артек, общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых