https://ria.ru/20250616/artek-2023154304.html

Путин наградил директора и сотрудников "Артека"

Путин наградил директора и сотрудников "Артека" - РИА Новости, 16.06.2025

Путин наградил директора и сотрудников "Артека"

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды и звания директору "Артека" Константину Федоренко и ряду сотрудников этого детского центра,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:11:00+03:00

2025-06-16T16:11:00+03:00

2025-06-16T16:31:00+03:00

общество

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республика крым

владимир путин

константин федоренко

александр боровик

артек

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды и звания директору "Артека" Константину Федоренко и ряду сотрудников этого детского центра, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Федоренко Константина Альбертовича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек", Республика Крым", - говорится в сообщении. Также знаком отличия "За наставничество" награждены начальники отделов "Артека" Александр Боровик и Анатолий Кочетыгов, педагог допобразования Елена Дунаева, учитель школы Валентина Климова, руководители программы смены Сергей Кобильченко и Юрий Кравченко, а также директор школы "Артека" Наталья Царькова. Кроме того, почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" удостоены учителя школы "Артека" Алла Волокитина, Любовь Калиниченко и Татьяна Рябинина. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.

https://ria.ru/20250616/artek-2023102806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, республика крым, владимир путин, константин федоренко, александр боровик, артек