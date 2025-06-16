https://ria.ru/20250616/artek-2023049005.html

Международный детский центр "Артек" отмечает вековой юбилей

Международный детский центр "Артек" отмечает вековой юбилей - РИА Новости, 16.06.2025

Международный детский центр "Артек" отмечает вековой юбилей

Международный детский центр "Артек" в Крыму отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T00:30:00+03:00

2025-06-16T00:30:00+03:00

2025-06-16T09:04:00+03:00

общество

россия

республика крым

черное море

константин федоренко

артек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году. "Артек" в эти дни принимает шестую юбилейную смену "Сто лет дорогой детства", на берегу Черного моря отдохнут 3 тысячи 300 школьников. Это ребята из всех регионов России, а также 465 детей-иностранцев из 30 государств. В "Артеке" 16 июня пройдет торжественная линейка, будет заложена капсула памяти в связи с вековым юбилеем лагеря, состоится церемония гашения специальной почтовой марки, выпущенной по случаю 100-летия центра. Вечером на Артек - Арене состоится праздничный концерт. Накануне юбилея трудовому коллективу международного центра вручили Орден Почета. "Артек" за свою историю был награждён еще двумя орденами: Орденом Трудового Красного Знамени в 1945 году в связи с 20-летием лагеря, Орденом Дружбы народов в 1975 году в связи с 50-летием со дня основания. В новом детском лагере "Солнечный" 13 июня был открыт памятник святителю Луке – выдающемуся хирургу и профессору медицины, в честь которого будет назван лагерь. Директору центра Константину Федоренко 15 июня вручили отчеканенную Банком России памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Монета отчеканена тиражом всего 3 тысячи экземпляров уже доступна в обращении и является законным средством платежа на территории России. После воссоединения Крыма с Россией "Артек" непрерывно реконструируется и расширяется. Если в 2014 году "Артек" мог принимать не больше 6 тысяч детей в год, то сейчас это почти 45 тысяч детей. С 2014 года российский Международный детский центр также посетили почти 11 тысяч детей-иностранцев из 105 стран, сообщил его директор Константин Федоренко. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.

https://ria.ru/20241023/artek-1979470583.html

https://ria.ru/20250203/artek-1997072130.html

россия

республика крым

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, россия, республика крым, черное море, константин федоренко, артек