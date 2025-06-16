https://ria.ru/20250616/abiturient-2023040404.html
Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов
Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов - РИА Новости, 16.06.2025
Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов
Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов на несколько направлений в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T07:26:00+03:00
2025-06-16T07:26:00+03:00
2025-06-16T07:26:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов на несколько направлений в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В пять университетов (можно подать документы на поступление - ред.), не более чем на пять направлений (в каждом из пяти вузов - ред.)", - сказал министр. По данным министерства, в 2025 году установлено свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании 2025 года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
https://ria.ru/20250616/falkov-2023030467.html
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов
Фальков: абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов