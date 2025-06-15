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Володин прибыл с рабочим визитом в Брест - РИА Новости, 15.06.2025
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:12 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/volodin-2022988330.html
Володин прибыл с рабочим визитом в Брест
Володин прибыл с рабочим визитом в Брест - РИА Новости, 15.06.2025
Володин прибыл с рабочим визитом в Брест
Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:12:00+03:00
2025-06-15T18:12:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
брест
россия
вячеслав володин
иван мельников
леонид калашников
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БРЕСТ, 15 июн - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации в воскресенье прибыл с рабочим визитом в город Брест Республики Беларусь, где 16 июня под его председательством пройдет сессия ПС, сообщили в пресс-службе Госдумы. В состав делегации Госдумы вошли первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евгений Москвичев и Сергей Пахомов, а также другие депутаты - члены ПС Союза Белоруссии и России. В повестке - реализация поручений глав Республики Беларусь и Российской Федерации, прозвучавших в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", в части формирования постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Также участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Планируется обсуждение бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год.
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брест, россия, вячеслав володин, иван мельников, леонид калашников, госдума рф, снг, в мире
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Брест, Россия, Вячеслав Володин, Иван Мельников, Леонид Калашников, Госдума РФ, СНГ, В мире
Володин прибыл с рабочим визитом в Брест

Володин прибыл с рабочим визитом в Брест на сессию Парламентского собрания СГ

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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БРЕСТ, 15 июн - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации в воскресенье прибыл с рабочим визитом в город Брест Республики Беларусь, где 16 июня под его председательством пройдет сессия ПС, сообщили в пресс-службе Госдумы.
В состав делегации Госдумы вошли первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евгений Москвичев и Сергей Пахомов, а также другие депутаты - члены ПС Союза Белоруссии и России.
В повестке - реализация поручений глав Республики Беларусь и Российской Федерации, прозвучавших в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", в части формирования постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Также участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Планируется обсуждение бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБрестРоссияВячеслав ВолодинИван МельниковЛеонид КалашниковГосдума РФСНГВ мире
 
 
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