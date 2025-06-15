https://ria.ru/20250615/volodin-2022988330.html

Володин прибыл с рабочим визитом в Брест

Володин прибыл с рабочим визитом в Брест - РИА Новости, 15.06.2025

Володин прибыл с рабочим визитом в Брест

Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:12:00+03:00

2025-06-15T18:12:00+03:00

2025-06-15T18:12:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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россия

вячеслав володин

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БРЕСТ, 15 июн - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации в воскресенье прибыл с рабочим визитом в город Брест Республики Беларусь, где 16 июня под его председательством пройдет сессия ПС, сообщили в пресс-службе Госдумы. В состав делегации Госдумы вошли первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евгений Москвичев и Сергей Пахомов, а также другие депутаты - члены ПС Союза Белоруссии и России. В повестке - реализация поручений глав Республики Беларусь и Российской Федерации, прозвучавших в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", в части формирования постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Также участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Планируется обсуждение бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год.

https://ria.ru/20250417/sg-2011877524.html

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