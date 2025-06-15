https://ria.ru/20250615/tegeran-2022907915.html

В Иране рассказали о пожаре на нефтехранилище в Тегеране

В Иране рассказали о пожаре на нефтехранилище в Тегеране - РИА Новости, 15.06.2025

В Иране рассказали о пожаре на нефтехранилище в Тегеране

Только два-три резервуара нефтехранилища Шахран на севере Тегерана загорелись после атаки Израиля, пожарные работают над тем, чтобы локализовать пожар, заявил... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:26:00+03:00

2025-06-15T07:26:00+03:00

2025-06-15T07:30:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022843626_0:742:1220:1428_1920x0_80_0_0_a65d2e8b0846ae13291446236181ea35.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Только два-три резервуара нефтехранилища Шахран на севере Тегерана загорелись после атаки Израиля, пожарные работают над тем, чтобы локализовать пожар, заявил официальный представитель пожарной службы иранской столицы Джалал Малеки агентству Mehr. Ранее в ночь на воскресенье связанное с министерством нефти Ирана агентство Shana сообщило, что нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге столицы Ирана подверглось ударам со стороны Израиля, ситуация находится под контролем. "Из резервуаров (нефтехранилища – ред.) Шахран загорелись только два-три, в них не было бензина, там хранились другие продукты нефтепереработки… Пожарные работают над тем, чтобы локализовать пожар", – приводит его слова агентство. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T07:26 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном