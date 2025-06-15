https://ria.ru/20250615/tegeran-2022891793.html

В центре Тегерана прогремела новая серия взрывов

В центре Тегерана прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 15.06.2025

В центре Тегерана прогремела новая серия взрывов

Звуки новой, четвертой волны взрывов и работы ПВО слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:39:00+03:00

2025-06-15T02:39:00+03:00

2025-06-15T03:05:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

тегеран (город)

в мире

али хаменеи

израиль

иран

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки новой, четвертой волны взрывов и работы ПВО слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к данному моменту в отличие от прошлой ночи, когда продолжительность атак Израиля достигала одного часа практически без перерыва, в эту ночь атаки длятся, как правило, не более несколько минут.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T02:39 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), в мире, али хаменеи, израиль, иран, корпус стражей исламской революции