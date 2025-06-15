https://ria.ru/20250615/tegeran-2022882052.html

В центре Тегерана работает ПВО

В центре Тегерана работает ПВО - РИА Новости, 15.06.2025

В центре Тегерана работает ПВО

Звуки работы ПВО снова слышны в центральной части иранской столицы, недалеко от российского посольства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:14:00+03:00

2025-06-15T00:14:00+03:00

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тегеран (город)

в мире

али хаменеи

иран

израиль

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Звуки работы ПВО снова слышны в центральной части иранской столицы, недалеко от российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.Тем временем иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы иранской ПВО в Тегеране Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране 2025-06-15T00:14 true PT0M28S

Обстановка в Тегеране после второй ночи израильских ударов Обстановка в Тегеране после второй ночи израильских ударов 2025-06-15T00:14 true PT72M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тегеран (город), в мире, али хаменеи, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном