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В Татарстане проконтролируют соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
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18:21 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/tatarstan-2022990838.html
В Татарстане проконтролируют соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА
В Татарстане проконтролируют соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
В Татарстане проконтролируют соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА
Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА в Елабужском районе республики, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:21:00+03:00
2025-06-15T18:21:00+03:00
происшествия
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
россия
рустам минниханов
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА в Елабужском районе республики, сообщает надзорное ведомство. Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". "Прокуратурой региона взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении. По данным минздрава Татарстана, девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА госпитализированы, они в состоянии различной степени тяжести, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение.
https://ria.ru/20250615/udar-2022944268.html
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
россия
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происшествия, елабужский район, республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Елабужский район, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Рустам Минниханов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане проконтролируют соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура Татарстана проверит соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА

© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в КазаниТабличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани
Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в Казани
Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА в Елабужском районе республики, сообщает надзорное ведомство.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
"Прокуратурой региона взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.
По данным минздрава Татарстана, девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА госпитализированы, они в состоянии различной степени тяжести, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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ПроисшествияЕлабужский районРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияРустам МиннихановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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