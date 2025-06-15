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США предоставляли Израилю разведданные перед атаками, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 15.06.2025
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15:59 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/ssha-2022970338.html
США предоставляли Израилю разведданные перед атаками, заявил Пезешкиан
США предоставляли Израилю разведданные перед атаками, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 15.06.2025
США предоставляли Израилю разведданные перед атаками, заявил Пезешкиан
США и ряд стран Европы предоставляли Израилю разведывательную информацию по Ирану перед совершением им атак по территории исламской республики, заявил в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:59:00+03:00
2025-06-15T15:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
масуд пезешкиан
аббас аракчи
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. США и ряд стран Европы предоставляли Израилю разведывательную информацию по Ирану перед совершением им атак по территории исламской республики, заявил в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания кабинета министров. "Вместо того, чтобы предотвратить эти жестокие нападения, мы видим, как они, США и ряд стран Европы, оказывают Израилю политическую поддержку, а также помогают вооружением и разведывательной информацией. Те же самолеты, ракеты и оружие, которые Израиль имеет в своем распоряжении сегодня и использует против нас, были предоставлены этими же странами, а его разведывательная информация, которой располагает Израиль, была получена благодаря радарам и военным системам США и ряда стран Европы", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента. Президент Ирана также сообщил, что "один из американских чиновников" в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи говорил, что Израиль "не способен к каким-либо действиям без разрешения США". "Это как раз то, что мы сегодня видим", - добавил Пезешкиан. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, сша, масуд пезешкиан, аббас аракчи, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
США предоставляли Израилю разведданные перед атаками, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: США и ряд стран Европы предоставляли Израилю разведданные по Ирану

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. США и ряд стран Европы предоставляли Израилю разведывательную информацию по Ирану перед совершением им атак по территории исламской республики, заявил в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания кабинета министров.
"Вместо того, чтобы предотвратить эти жестокие нападения, мы видим, как они, США и ряд стран Европы, оказывают Израилю политическую поддержку, а также помогают вооружением и разведывательной информацией. Те же самолеты, ракеты и оружие, которые Израиль имеет в своем распоряжении сегодня и использует против нас, были предоставлены этими же странами, а его разведывательная информация, которой располагает Израиль, была получена благодаря радарам и военным системам США и ряда стран Европы", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.
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Президент Ирана также сообщил, что "один из американских чиновников" в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи говорил, что Израиль "не способен к каким-либо действиям без разрешения США".
"Это как раз то, что мы сегодня видим", - добавил Пезешкиан.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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В миреИранИзраильСШАМасуд ПезешкианАббас АракчиАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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