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Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны - РИА Новости, 15.06.2025
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09:02 15.06.2025 (обновлено: 09:03 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ssha-2022916615.html
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны - РИА Новости, 15.06.2025
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T09:02:00+03:00
2025-06-15T09:03:00+03:00
в мире
иран
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сша
али хаменеи
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
магатэ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в третью мировую в свете эскалации между Израилем и Ираном. "Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!" - призвал Макгрегор. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
https://ria.ru/20250613/ataki-2022713344.html
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в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны

Макгрегор: война с Ираном может привести США к третьей мировой войне

CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020Дуглас Макгрегор
Дуглас Макгрегор - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020
Дуглас Макгрегор. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в третью мировую в свете эскалации между Израилем и Ираном.
"Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!" - призвал Макгрегор.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины
13 июня, 21:34
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля.
Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля
13 июня, 19:59
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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