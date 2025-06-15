https://ria.ru/20250615/ssha-2022916615.html

Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны

Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны - РИА Новости, 15.06.2025

Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны

Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:02:00+03:00

2025-06-15T09:02:00+03:00

2025-06-15T09:03:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в третью мировую в свете эскалации между Израилем и Ираном. "Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!" - призвал Макгрегор. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

https://ria.ru/20250613/ataki-2022713344.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном