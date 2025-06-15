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США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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01:23 15.06.2025 (обновлено: 08:47 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ssha-2022886925.html
США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ
США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ
Администрация президента Дональда Трампа намерена ограничить въезд в США гражданам еще 36 государств, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:23:00+03:00
2025-06-15T08:47:00+03:00
в мире
сша
египет
джибути
дональд трамп
марко рубио
государственный департамент сша
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа намерена ограничить въезд в США гражданам еще 36 государств, сообщает газета Washington Post.&quot;Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда гражданам еще 36 стран&quot;, — говорится в материале со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента.По данным газеты, в перечень войдут 25 стран Африки, в том числе Египет и Джибути, а также несколько стран Центральной Азии, Карибских и Тихоокеанских островов. Новое расширение списка станет самым масштабным за всю его историю.По информации издания, госсекретарь Марко Рубио уже подписал документ, который направили американским дипломатам, работающим с этими государствами. Согласно служебной записке, США давали странам 60 дней на выполнение новых требований. В ней также определены различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации Трампа, они не смогли выполнить.Предыдущее обновление реестра произошло 4 июня. Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, глава Белого дома подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи государств, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021011660.html
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в мире, сша, египет, джибути, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Египет, Джибути, Дональд Трамп, Марко Рубио, Государственный департамент США
США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ

WP: Белый дом может запретить въезд в США жителям еще 36 стран

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа намерена ограничить въезд в США гражданам еще 36 государств, сообщает газета Washington Post.
«

"Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда гражданам еще 36 стран", — говорится в материале со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента.

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По данным газеты, в перечень войдут 25 стран Африки, в том числе Египет и Джибути, а также несколько стран Центральной Азии, Карибских и Тихоокеанских островов.
Новое расширение списка станет самым масштабным за всю его историю.
По информации издания, госсекретарь Марко Рубио уже подписал документ, который направили американским дипломатам, работающим с этими государствами. Согласно служебной записке, США давали странам 60 дней на выполнение новых требований. В ней также определены различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации Трампа, они не смогли выполнить.
Предыдущее обновление реестра произошло 4 июня. Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, глава Белого дома подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи государств, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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В миреСШАЕгипетДжибутиДональд ТрампМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
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