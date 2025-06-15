США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ
WP: Белый дом может запретить въезд в США жителям еще 36 стран
© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа намерена ограничить въезд в США гражданам еще 36 государств, сообщает газета Washington Post.
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"Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда гражданам еще 36 стран", — говорится в материале со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента.
По данным газеты, в перечень войдут 25 стран Африки, в том числе Египет и Джибути, а также несколько стран Центральной Азии, Карибских и Тихоокеанских островов.
Новое расширение списка станет самым масштабным за всю его историю.
По информации издания, госсекретарь Марко Рубио уже подписал документ, который направили американским дипломатам, работающим с этими государствами. Согласно служебной записке, США давали странам 60 дней на выполнение новых требований. В ней также определены различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации Трампа, они не смогли выполнить.
Предыдущее обновление реестра произошло 4 июня. Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, глава Белого дома подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи государств, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу.