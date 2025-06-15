https://ria.ru/20250615/ssha-2022886925.html

США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ

США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

США могут ограничить въезд гражданам еще 36 стран, пишут СМИ

Администрация президента Дональда Трампа намерена ограничить въезд в США гражданам еще 36 государств, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T01:23:00+03:00

2025-06-15T01:23:00+03:00

2025-06-15T08:47:00+03:00

в мире

сша

египет

джибути

дональд трамп

марко рубио

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_95fef644ac3beffe3bc0004287f2f97f.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа намерена ограничить въезд в США гражданам еще 36 государств, сообщает газета Washington Post."Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда гражданам еще 36 стран", — говорится в материале со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента.По данным газеты, в перечень войдут 25 стран Африки, в том числе Египет и Джибути, а также несколько стран Центральной Азии, Карибских и Тихоокеанских островов. Новое расширение списка станет самым масштабным за всю его историю.По информации издания, госсекретарь Марко Рубио уже подписал документ, который направили американским дипломатам, работающим с этими государствами. Согласно служебной записке, США давали странам 60 дней на выполнение новых требований. В ней также определены различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации Трампа, они не смогли выполнить.Предыдущее обновление реестра произошло 4 июня. Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, глава Белого дома подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи государств, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021011660.html

https://ria.ru/20250605/zapret-2021103999.html

сша

египет

джибути

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, египет, джибути, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша