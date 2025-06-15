https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2023006846.html

Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области

Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2025

Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области

Несколько точек выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:41:00+03:00

2025-06-15T20:41:00+03:00

2025-06-15T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

днепропетровская область

красноармейск

денис пушилин

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Несколько точек выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление - продолжаются ожесточенные бои. И мы видим, что есть уже в нескольких точках выход на территорию Днепропетровской области, что позволяет дополнительно применить и использовать возможности для того, чтобы освободить уже и подойти крайне грамотно к освобождению города Красноармейска. Поэтому здесь мы видим, что после освобождения Петровского увидели продвижение к очень серьезному, я бы сказал, главному логистическому хабу украинских войск - селу Новопавловка", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что рассчитывает совсем скоро услышать хорошие новости по этому направлению.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, днепропетровская область, красноармейск, денис пушилин