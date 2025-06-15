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Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2023006846.html
Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области
Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2025
Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области
Несколько точек выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:41:00+03:00
2025-06-15T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
денис пушилин
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Несколько точек выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление - продолжаются ожесточенные бои. И мы видим, что есть уже в нескольких точках выход на территорию Днепропетровской области, что позволяет дополнительно применить и использовать возможности для того, чтобы освободить уже и подойти крайне грамотно к освобождению города Красноармейска. Поэтому здесь мы видим, что после освобождения Петровского увидели продвижение к очень серьезному, я бы сказал, главному логистическому хабу украинских войск - селу Новопавловка", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что рассчитывает совсем скоро услышать хорошие новости по этому направлению.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, днепропетровская область, красноармейск, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Красноармейск, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о наступлении российских войск в Днепропетровской области

Пушилин: выход ВС РФ к Днепропетровской области поможет освободить Красноармейск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Несколько точек выхода российских войск на границу Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины дают больше возможностей для освобождения Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Красноармейское направление - продолжаются ожесточенные бои. И мы видим, что есть уже в нескольких точках выход на территорию Днепропетровской области, что позволяет дополнительно применить и использовать возможности для того, чтобы освободить уже и подойти крайне грамотно к освобождению города Красноармейска. Поэтому здесь мы видим, что после освобождения Петровского увидели продвижение к очень серьезному, я бы сказал, главному логистическому хабу украинских войск - селу Новопавловка", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что рассчитывает совсем скоро услышать хорошие новости по этому направлению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьКрасноармейскДенис Пушилин
 
 
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