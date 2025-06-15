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Мантуров призвал развивать биотехнологии в России - РИА Новости, 15.06.2025
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17:03 15.06.2025 (обновлено: 17:04 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rossiya-2022978678.html
Мантуров призвал развивать биотехнологии в России
Мантуров призвал развивать биотехнологии в России - РИА Новости, 15.06.2025
Мантуров призвал развивать биотехнологии в России
России предстоит восстановить компетенции Советского Союза в области производства биотехнологических продуктов, рассказал в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:03:00+03:00
2025-06-15T17:04:00+03:00
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
денис мантуров
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. России предстоит восстановить компетенции Советского Союза в области производства биотехнологических продуктов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Что касается номенклатуры, например, это синтезированный белок гаприн. Он используется как самая, наверное, дешевая кормовая добавка для животных. Эта технология еще Советского Союза, который занимал второе место в мире по компетенциям и объему производства биотехнологических продуктов. Сегодня нам предстоит восстанавливать и наращивать эти компетенции и выходить в рынок", — сказал Мантуров. Он добавил, что в области биоэкономики должна быть плотная кооперация частного бизнеса, институтов развития, научно-исследовательских, прикладных институтов. России необходимо развивать широкую линейку аминокислот, которые будут использоваться, например, в сельском хозяйстве или в фармацевтике. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, денис мантуров
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров
Мантуров призвал развивать биотехнологии в России

Мантуров: России предстоит восстановить компетенции СССР в биотехнологиях

© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ Денис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. России предстоит восстановить компетенции Советского Союза в области производства биотехнологических продуктов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"Что касается номенклатуры, например, это синтезированный белок гаприн. Он используется как самая, наверное, дешевая кормовая добавка для животных. Эта технология еще Советского Союза, который занимал второе место в мире по компетенциям и объему производства биотехнологических продуктов. Сегодня нам предстоит восстанавливать и наращивать эти компетенции и выходить в рынок", — сказал Мантуров.
Он добавил, что в области биоэкономики должна быть плотная кооперация частного бизнеса, институтов развития, научно-исследовательских, прикладных институтов. России необходимо развивать широкую линейку аминокислот, которые будут использоваться, например, в сельском хозяйстве или в фармацевтике.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
Мантуров о возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияСанкт-ПетербургДенис Мантуров
 
 
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