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Базовые отрасли промышленности не требуют господдержки, заявил Мантуров
Базовые отрасли промышленности не требуют господдержки, заявил Мантуров - РИА Новости, 15.06.2025
Базовые отрасли промышленности не требуют господдержки, заявил Мантуров
Базовые отрасли промышленности в России, такие как металлургия или химия, для наращивания мощностей не требуют бюджетных инвестиций и государственной поддержки... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:22:00+03:00
2025-06-15T15:22:00+03:00
2025-06-15T15:22:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Базовые отрасли промышленности в России, такие как металлургия или химия, для наращивания мощностей не требуют бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде, им окажут регуляторную поддержку, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если, например, брать за основу базовые отрасли промышленности — это металлургия или химия, для наращивания мощностей бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде они не требуют. А в части регуляторики, если мы говорим о разработке определенных химических молекул или создании отдельных узких производств в металлургии, которые требуются для повышения технологических компетенций и технологической независимости нашей страны, то мы должны создавать условия", — сказал Мантуров. Он добавил, что одним из примеров создания таких условий являются преференции для закупки отечественной продукции в будущем периоде, когда предприятия будут выходить на объем производства разработанной номенклатуры. "Здесь государство должно оказывать поддержку и на законодательном уровне для того, чтобы обеспечивать ясную перспективу по внедрению этой продукции", — пояснил Мантуров. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 16 июня.
https://ria.ru/20250614/manturov-2022751038.html
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, денис мантуров
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров
Базовые отрасли промышленности не требуют господдержки, заявил Мантуров
Мантуров: базовые отрасли промышленности не требуют бюджетных инвестиций