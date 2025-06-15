Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня
Все рейсы израильской El-Al отменены по 17 июня в связи с обстановкой в регионе
© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе отменила все рейсы до 17 июня, ограничения на полет в ряд городов, в том числе в Москву, действует до 23 июня, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
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"Согласно решению органов безопасности, воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов. В связи с этим все рейсы El-Al отменяются до вторника, 17 июня 2025 года (включительно)", - заявил представитель израильской авиакомпании.
Представитель авиакомпании подчеркнул, что как только вновь появится возможность брони билетов на рейсы по вышеупомянутым маршрутам, то на официальном сайте El-Al появятся изменения.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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