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Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня - РИА Новости, 15.06.2025
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14:39 15.06.2025 (обновлено: 14:53 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/reysy-2022959267.html
Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня
Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня - РИА Новости, 15.06.2025
Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня
Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе отменила все рейсы до 17 июня, ограничения на полет в ряд городов, в том числе в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:39:00+03:00
2025-06-15T14:53:00+03:00
в мире
иран
израиль
москва
берлин (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе отменила все рейсы до 17 июня, ограничения на полет в ряд городов, в том числе в Москву, действует до 23 июня, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Согласно решению органов безопасности, воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов. В связи с этим все рейсы El-Al отменяются до вторника, 17 июня 2025 года (включительно)", - заявил представитель израильской авиакомпании.Кроме того, до 23 июня этого года, будут отменены рейсы как в Израиль, так и из него для следующих направлений: Берлин, Тбилиси, Барселона, Батуми, Варшава, Мюнхен, Москва и ряда других крупных городов.Представитель авиакомпании подчеркнул, что как только вновь появится возможность брони билетов на рейсы по вышеупомянутым маршрутам, то на официальном сайте El-Al появятся изменения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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в мире, иран, израиль, москва, берлин (город), обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Москва, Берлин (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции
Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня

Все рейсы израильской El-Al отменены по 17 июня в связи с обстановкой в регионе

© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
Самолет израильской авиакомпании El Al - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе отменила все рейсы до 17 июня, ограничения на полет в ряд городов, в том числе в Москву, действует до 23 июня, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
«
"Согласно решению органов безопасности, воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов. В связи с этим все рейсы El-Al отменяются до вторника, 17 июня 2025 года (включительно)", - заявил представитель израильской авиакомпании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13 июня, 12:34
Кроме того, до 23 июня этого года, будут отменены рейсы как в Израиль, так и из него для следующих направлений: Берлин, Тбилиси, Барселона, Батуми, Варшава, Мюнхен, Москва и ряда других крупных городов.
Представитель авиакомпании подчеркнул, что как только вновь появится возможность брони билетов на рейсы по вышеупомянутым маршрутам, то на официальном сайте El-Al появятся изменения.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИранИзраильМоскваБерлин (город)Обострение конфликта между Израилем и ИраномАли ХаменеиКорпус стражей исламской революции
 
 
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