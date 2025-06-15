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Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня

Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня - РИА Новости, 15.06.2025

Израильская El-Al отменила все рейсы до 17 июня

Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе отменила все рейсы до 17 июня, ограничения на полет в ряд городов, в том числе в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:39:00+03:00

2025-06-15T14:39:00+03:00

2025-06-15T14:53:00+03:00

в мире

иран

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обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израильская авиакомпания El-Al в связи с обстановкой в ближневосточном регионе отменила все рейсы до 17 июня, ограничения на полет в ряд городов, в том числе в Москву, действует до 23 июня, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Согласно решению органов безопасности, воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов. В связи с этим все рейсы El-Al отменяются до вторника, 17 июня 2025 года (включительно)", - заявил представитель израильской авиакомпании.Кроме того, до 23 июня этого года, будут отменены рейсы как в Израиль, так и из него для следующих направлений: Берлин, Тбилиси, Барселона, Батуми, Варшава, Мюнхен, Москва и ряда других крупных городов.Представитель авиакомпании подчеркнул, что как только вновь появится возможность брони билетов на рейсы по вышеупомянутым маршрутам, то на официальном сайте El-Al появятся изменения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, москва, берлин (город), обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции