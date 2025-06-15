Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Fars: КСИР Ирана запустил ракеты в в направлении территории Израиля
© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КИСР, элитные подразделения ВС) Ирана запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское агентство Fars.
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"Ракеты КСИР выпущены в направлении территории Израиля", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".