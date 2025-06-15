Рейтинг@Mail.ru
Иран запустил ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 15.06.2025 (обновлено: 20:50 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rakety-2023007101.html
Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Иран запустил ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Корпус стражей исламской революции (КИСР, элитные подразделения ВС) Ирана запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:45:00+03:00
2025-06-15T20:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
тегеран (город)
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022767800_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_d603e6fd8f0bef803df67cf87b7d91d3.jpg
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КИСР, элитные подразделения ВС) Ирана запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское агентство Fars."Ракеты КСИР выпущены в направлении территории Израиля", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022767800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbec53c77b25ee301eb68a9ec27e1de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тегеран (город), Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции
Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Fars: КСИР Ирана запустил ракеты в в направлении территории Израиля

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КИСР, элитные подразделения ВС) Ирана запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское агентство Fars.
«
"Ракеты КСИР выпущены в направлении территории Израиля", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и ИраномТегеран (город)Али ХаменеиКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала