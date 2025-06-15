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Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран запустил ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Корпус стражей исламской революции (КИСР, элитные подразделения ВС) Ирана запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 15.06.2025

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КИСР, элитные подразделения ВС) Ирана запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское агентство Fars."Ракеты КСИР выпущены в направлении территории Израиля", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции