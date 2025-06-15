https://ria.ru/20250615/psikhbolnitsa-2022979334.html

Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу

Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу - РИА Новости, 15.06.2025

Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу

Солист Мариинского театра Григор Вернер, повредивший автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:05:00+03:00

2025-06-15T17:05:00+03:00

2025-06-15T17:05:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

фонтанка (река)

ирина волк

мариинский театр

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Солист Мариинского театра Григор Вернер, повредивший автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания направлен в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в воскресенье в своём Telegram-канале сообщила о задержании жителя Петербурга, который в ходе конфликта в Ольгино повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала. Волк не привела персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что это солист Мариинского театра Григор Вернер, от действий которого пострадал автомобиль телеканала "78". "После задержания он был направлен в психиатрическую больницу", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. По информации ряда СМИ, инциденту с автомобилем журналистов предшествовал ряд неадекватных поступков Вернера. Так, по данным интернет-газеты "Фонтанка", в пятницу утром он якобы появился на автомойке в Ольгино "с ножом на поясе и пистолетом в кобуре", а также демонстрировал удостоверение " спецагента". В этот же день на набережной Фонтанки артист якобы вынудил капитана катера подвезти его до театра "с помощью аргумента в виде пистолета", заплатив за это 300 рублей. Также Вернер якобы пытался петь в такси.

https://ria.ru/20250607/novosibirsk-2021518857.html

санкт-петербург

фонтанка (река)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, мариинский театр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)