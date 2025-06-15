https://ria.ru/20250615/psikhbolnitsa-2022979334.html
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу - РИА Новости, 15.06.2025
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу
Солист Мариинского театра Григор Вернер, повредивший автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:05:00+03:00
2025-06-15T17:05:00+03:00
2025-06-15T17:05:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
фонтанка (река)
ирина волк
мариинский театр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Солист Мариинского театра Григор Вернер, повредивший автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания направлен в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в воскресенье в своём Telegram-канале сообщила о задержании жителя Петербурга, который в ходе конфликта в Ольгино повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала. Волк не привела персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что это солист Мариинского театра Григор Вернер, от действий которого пострадал автомобиль телеканала "78". "После задержания он был направлен в психиатрическую больницу", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. По информации ряда СМИ, инциденту с автомобилем журналистов предшествовал ряд неадекватных поступков Вернера. Так, по данным интернет-газеты "Фонтанка", в пятницу утром он якобы появился на автомойке в Ольгино "с ножом на поясе и пистолетом в кобуре", а также демонстрировал удостоверение " спецагента". В этот же день на набережной Фонтанки артист якобы вынудил капитана катера подвезти его до театра "с помощью аргумента в виде пистолета", заплатив за это 300 рублей. Также Вернер якобы пытался петь в такси.
https://ria.ru/20250607/novosibirsk-2021518857.html
санкт-петербург
фонтанка (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, мариинский театр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Ирина Волк, Мариинский театр, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу
Повредивший машину журналистов в Петербурге солист Мариинки попал в психбольницу