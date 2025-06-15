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Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу - РИА Новости, 15.06.2025
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17:05 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/psikhbolnitsa-2022979334.html
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу - РИА Новости, 15.06.2025
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу
Солист Мариинского театра Григор Вернер, повредивший автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:05:00+03:00
2025-06-15T17:05:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
фонтанка (река)
ирина волк
мариинский театр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Солист Мариинского театра Григор Вернер, повредивший автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания направлен в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в воскресенье в своём Telegram-канале сообщила о задержании жителя Петербурга, который в ходе конфликта в Ольгино повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала. Волк не привела персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что это солист Мариинского театра Григор Вернер, от действий которого пострадал автомобиль телеканала "78". "После задержания он был направлен в психиатрическую больницу", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. По информации ряда СМИ, инциденту с автомобилем журналистов предшествовал ряд неадекватных поступков Вернера. Так, по данным интернет-газеты "Фонтанка", в пятницу утром он якобы появился на автомойке в Ольгино "с ножом на поясе и пистолетом в кобуре", а также демонстрировал удостоверение " спецагента". В этот же день на набережной Фонтанки артист якобы вынудил капитана катера подвезти его до театра "с помощью аргумента в виде пистолета", заплатив за это 300 рублей. Также Вернер якобы пытался петь в такси.
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санкт-петербург
фонтанка (река)
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происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, мариинский театр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Ирина Волк, Мариинский театр, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Солиста Мариинки, повредившего машину журналистов, отправили в психбольницу

Повредивший машину журналистов в Петербурге солист Мариинки попал в психбольницу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Солист Мариинского театра Григор Вернер, повредивший автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов в Санкт-Петербурге, после задержания направлен в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в воскресенье в своём Telegram-канале сообщила о задержании жителя Петербурга, который в ходе конфликта в Ольгино повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала. Волк не привела персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что это солист Мариинского театра Григор Вернер, от действий которого пострадал автомобиль телеканала "78".
«
"После задержания он был направлен в психиатрическую больницу", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
По информации ряда СМИ, инциденту с автомобилем журналистов предшествовал ряд неадекватных поступков Вернера. Так, по данным интернет-газеты "Фонтанка", в пятницу утром он якобы появился на автомойке в Ольгино "с ножом на поясе и пистолетом в кобуре", а также демонстрировал удостоверение " спецагента". В этот же день на набережной Фонтанки артист якобы вынудил капитана катера подвезти его до театра "с помощью аргумента в виде пистолета", заплатив за это 300 рублей. Также Вернер якобы пытался петь в такси.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФонтанка (река)Ирина ВолкМариинский театрМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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