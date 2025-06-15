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В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги - РИА Новости, 15.06.2025
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07:04 15.06.2025 (обновлено: 09:56 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/protesty-2022905518.html
В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги
В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги - РИА Новости, 15.06.2025
В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги
В США в нескольких штатах прошли митинги против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:04:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В США в нескольких штатах прошли митинги против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости.Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.Лос-АнджелесВашингтонФиладельфияНью-ЙоркТехас и ЮтаПротесты в США
https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html
вашингтон (штат)
лос-анджелес
нью-йорк (город)
сша
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60
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В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа
В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа
2025-06-15T07:04
true
PT0M18S
Разгон протестующих с применением слезоточивого газа в Лос-Анджелесе
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих, применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T07:04
true
PT0M14S
Протестующие в Лос-Анджелесе бастуют уже 6 часов
Протестующие в Лос-Анджелесе бастуют уже 6 часов, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости. Часть митингующих подошли вплотную к бойцам нацгвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. Силовики не отреагировали.
2025-06-15T07:04
true
PT0M39S
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию несмотря на разгон полицией
Протестующие в Лос-Анджелесе, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T07:04
true
PT0M15S
Разгон протестующих в Лос-Анджелесе
Разгон протестующих в Лос-Анджелесе. Помимо слезоточивого газа в ход пошли и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. В разгоне участников протеста участвует и конная полиция.
2025-06-15T07:04
true
PT1M04S
Акция протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона
Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты в Бефесде растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами.
2025-06-15T07:04
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PT0M31S
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T07:04
true
PT0M18S
Шествие против политики Трампа
Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом".
2025-06-15T07:04
true
PT0M18S
Демонстрация против политики Трампа
Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа
2025-06-15T07:04
true
PT0M05S
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город, передает корреспондент РИА Новости. Участники марша несут транспаранты и кричат "Дональд Трамп должен уйти".
2025-06-15T07:04
true
PT0M35S
Протестующие заняли большую часть центра Сан-Антонио
Протестующие против политики Трампа заняли большую часть центра Сан-Антонио, штат Техас. Полицейские перекрывают улицы, самому шествию не мешают. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины.
2025-06-15T07:04
true
PT0M26S
Стрельба во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити
Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против политики Трампа. В соцсетях тем временем публикуют кадры, как указано, с места ЧП.
2025-06-15T07:04
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PT0M50S
Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. До комендантского часа в ряде районов города останется около часа.
2025-06-15T07:04
true
PT0M13S
Полиция в Лос-Анджелесе применяет резиновые пули против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применяет резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T07:04
true
PT0M17S
Протестующие в Лос-Анджелесе во время комендантского часа
Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-15T07:04
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в мире, вашингтон (штат), лос-анджелес, нью-йорк (город), дональд трамп, протесты в калифорнии, сша
В мире, Вашингтон (штат), Лос-Анджелес, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии, США

В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В США в нескольких штатах прошли митинги против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.

Лос-Анджелес

  • Тысячи людей собрались возле городской ратуши.
  • По наблюдениям корреспондента РИА Новости, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника.
  • Протестующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
  • Позднее мэр города уточнил, что на акцию вышли 30 тысяч человек.

Вашингтон

  • В его пригороде, у штаб-квартиры телеканала Fox 5, на митинг собрались сотни человек.
  • Демонстранты держали в руках плакаты и транспаранты с лозунгами: "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно".
  • Участники акции свистели в свистки, били в барабаны и кричали "Нет королям".
  • Поддержку демонстрантам выражали гудками многочисленные водители машин с пассажирами.
  • В самом Вашингтоне несколько сотен человек вышли на марш с призывом к отставке Трампа.
  • Демонстранты в сопровождении нарядов полиции проследовали с транспарантами и плакатами по центру города в сторону Белого дома.
"День без королей": антиправительственные протесты в США
© AP Photo / Noah Berger

Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.

Участники акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10
© AP Photo / Jenny Kane

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

Участнца акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10
© AP Photo / Noah Berger

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10
© Getty Images / Stephen Maturen

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Миннесоте, США. 14 июня 2025

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10
© AP Photo / Noah Berger

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10

Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10
  • Участники выкрикивали нецензурные выражения в адрес американского лидера, а также лозунги "Трамп должен уйти сейчас же".
  • Позднее демонстранты подошли к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперлись в заборы, заранее установленные властями, и продолжили митинг в нескольких десятках метров от периметра резиденции президента.
  • Протестная акция также состоялась в пригороде Вашингтона Александрия.
  • Ожидалось, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами сената штата выступит перед толпой со сцены.

Филадельфия

  • Там участники акции среди прочего скандировали лозунги: "Вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи".
  • Многие протестующие держали в руках американские флаги или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента — с "антихристом".
  • Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 80 тысяч человек.
  • Протесты прошли мирно.

Нью-Йорк

  • На акцию протеста вышли около 500 человек.
  • Люди собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах.
  • У людей в руках были плакаты с надписями "Никаких королей и диктаторов".
  • Некоторые участники критиковали празднование 250-летия армии США, которое прошло в субботу вечером в Вашингтоне.

Техас и Юта

  • В Сан-Антонио многотысячная толпа прошла маршем по центру города и начала расходиться.
  • Силовики перекрыли улицы в районе шествия.
  • Полиция города Солт-Лейк-Сити в штате Юта сообщила, что на фоне массовых протестов произошла стрельба.
  • По данным правоохранительных органов, один человек в критическом состоянии.
  • Подозреваемого задержали.

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Масштабные акции прошли и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дождались: бунт мигрантов взорвал страну
9 июня, 08:00
 
В миреВашингтон (штат)Лос-АнджелесНью-Йорк (город)Дональд ТрампПротесты в КалифорнииСША
 
 
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