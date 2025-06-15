https://ria.ru/20250615/protesty-2022905518.html

В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги

В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги - РИА Новости, 15.06.2025

В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги

В США в нескольких штатах прошли митинги против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:04:00+03:00

2025-06-15T07:04:00+03:00

2025-06-15T09:56:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

лос-анджелес

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протесты в калифорнии

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В США в нескольких штатах прошли митинги против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости.Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.Лос-АнджелесВашингтонФиладельфияНью-ЙоркТехас и ЮтаПротесты в США

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вашингтон (штат)

лос-анджелес

нью-йорк (город)

сша

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В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа 2025-06-15T07:04 true PT0M18S

Разгон протестующих с применением слезоточивого газа в Лос-Анджелесе Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих, применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T07:04 true PT0M14S

Протестующие в Лос-Анджелесе бастуют уже 6 часов Протестующие в Лос-Анджелесе бастуют уже 6 часов, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости. Часть митингующих подошли вплотную к бойцам нацгвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. Силовики не отреагировали. 2025-06-15T07:04 true PT0M39S

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию несмотря на разгон полицией Протестующие в Лос-Анджелесе, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T07:04 true PT0M15S

Разгон протестующих в Лос-Анджелесе Разгон протестующих в Лос-Анджелесе. Помимо слезоточивого газа в ход пошли и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. В разгоне участников протеста участвует и конная полиция. 2025-06-15T07:04 true PT1M04S

Акция протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты в Бефесде растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами. 2025-06-15T07:04 true PT0M31S

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T07:04 true PT0M18S

Шествие против политики Трампа Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом". 2025-06-15T07:04 true PT0M18S

Демонстрация против политики Трампа Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа 2025-06-15T07:04 true PT0M05S

Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город, передает корреспондент РИА Новости. Участники марша несут транспаранты и кричат "Дональд Трамп должен уйти". 2025-06-15T07:04 true PT0M35S

Протестующие заняли большую часть центра Сан-Антонио Протестующие против политики Трампа заняли большую часть центра Сан-Антонио, штат Техас. Полицейские перекрывают улицы, самому шествию не мешают. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины. 2025-06-15T07:04 true PT0M26S

Стрельба во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против политики Трампа. В соцсетях тем временем публикуют кадры, как указано, с места ЧП. 2025-06-15T07:04 true PT0M50S

Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. До комендантского часа в ряде районов города останется около часа. 2025-06-15T07:04 true PT0M13S

Полиция в Лос-Анджелесе применяет резиновые пули против протестующих Полиция в Лос-Анджелесе применяет резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T07:04 true PT0M17S

Протестующие в Лос-Анджелесе во время комендантского часа Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-15T07:04 true PT0M10S

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в мире, вашингтон (штат), лос-анджелес, нью-йорк (город), дональд трамп, протесты в калифорнии, сша