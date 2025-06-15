В США в нескольких штатах прошли антиправительственные митинги
Лос-Анджелес
- Тысячи людей собрались возле городской ратуши.
- По наблюдениям корреспондента РИА Новости, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника.
- Протестующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
- Позднее мэр города уточнил, что на акцию вышли 30 тысяч человек.
Вашингтон
- В его пригороде, у штаб-квартиры телеканала Fox 5, на митинг собрались сотни человек.
- Демонстранты держали в руках плакаты и транспаранты с лозунгами: "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно".
- Участники акции свистели в свистки, били в барабаны и кричали "Нет королям".
- Поддержку демонстрантам выражали гудками многочисленные водители машин с пассажирами.
- В самом Вашингтоне несколько сотен человек вышли на марш с призывом к отставке Трампа.
- Демонстранты в сопровождении нарядов полиции проследовали с транспарантами и плакатами по центру города в сторону Белого дома.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No Kings в день рождения американского лидера и военного парада в Вашингтоне.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральым улицам, силовики перекрывали район шествия.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
- Участники выкрикивали нецензурные выражения в адрес американского лидера, а также лозунги "Трамп должен уйти сейчас же".
- Позднее демонстранты подошли к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперлись в заборы, заранее установленные властями, и продолжили митинг в нескольких десятках метров от периметра резиденции президента.
- Протестная акция также состоялась в пригороде Вашингтона Александрия.
- Ожидалось, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами сената штата выступит перед толпой со сцены.
Филадельфия
- Там участники акции среди прочего скандировали лозунги: "Вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи".
- Многие протестующие держали в руках американские флаги или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента — с "антихристом".
- Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 80 тысяч человек.
- Протесты прошли мирно.
Нью-Йорк
- На акцию протеста вышли около 500 человек.
- Люди собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах.
- У людей в руках были плакаты с надписями "Никаких королей и диктаторов".
- Некоторые участники критиковали празднование 250-летия армии США, которое прошло в субботу вечером в Вашингтоне.
Техас и Юта
- В Сан-Антонио многотысячная толпа прошла маршем по центру города и начала расходиться.
- Силовики перекрыли улицы в районе шествия.
- Полиция города Солт-Лейк-Сити в штате Юта сообщила, что на фоне массовых протестов произошла стрельба.
- По данным правоохранительных органов, один человек в критическом состоянии.
- Подозреваемого задержали.
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Масштабные акции прошли и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
- Сроки начала рейда не уточняются.