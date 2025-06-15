https://ria.ru/20250615/peterburg-2022956812.html
В Петербурге солист Мариинского театра повредил автомобиль съемочной группы
В Петербурге солист Мариинского театра повредил автомобиль съемочной группы - РИА Новости, 15.06.2025
В Петербурге солист Мариинского театра повредил автомобиль съемочной группы
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, повредившего автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов, сообщила официальный... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:17:00+03:00
2025-06-15T14:17:00+03:00
2025-06-15T14:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
ирина волк
мариинский театр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, повредившего автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале, источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о солисте Мариинского театра. По информации ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 14 июня в полицию Приморского района поступило сообщение об "агрессивно настроенном" мужчине, который в ходе конфликта на территории Ольгино повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала. "Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со съемочной группой одного из телеканалов, им оказался 43-летний местный житель... По факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", – написала Волк. Представитель МВД не приводит персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что это солист Мариинского театра Григор Вернер, от действий которого пострадал автомобиль телеканала "78". Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250613/irkutsk-2022645606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, приморский район, ирина волк, мариинский театр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Ирина Волк, Мариинский театр, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге солист Мариинского театра повредил автомобиль съемочной группы
В Петербурге задержали солиста Мариинки, повредившего авто съемочной группы