https://ria.ru/20250615/peterburg-2022956812.html

В Петербурге солист Мариинского театра повредил автомобиль съемочной группы

В Петербурге солист Мариинского театра повредил автомобиль съемочной группы - РИА Новости, 15.06.2025

В Петербурге солист Мариинского театра повредил автомобиль съемочной группы

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, повредившего автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов, сообщила официальный... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:17:00+03:00

2025-06-15T14:17:00+03:00

2025-06-15T14:17:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

приморский район

ирина волк

мариинский театр

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, повредившего автомобиль съемочной группы одного из региональных телеканалов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале, источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о солисте Мариинского театра. По информации ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 14 июня в полицию Приморского района поступило сообщение об "агрессивно настроенном" мужчине, который в ходе конфликта на территории Ольгино повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала. "Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со съемочной группой одного из телеканалов, им оказался 43-летний местный житель... По факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", – написала Волк. Представитель МВД не приводит персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах региона уточнил, что это солист Мариинского театра Григор Вернер, от действий которого пострадал автомобиль телеканала "78". Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250613/irkutsk-2022645606.html

https://ria.ru/20250607/novosibirsk-2021518857.html

санкт-петербург

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, приморский район, ирина волк, мариинский театр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)