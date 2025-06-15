https://ria.ru/20250615/peregovory-2022933590.html

Турция ждет конкретики по переговорам России и Украины, сообщил диписточник

Турция ждет конкретики по переговорам России и Украины, сообщил диписточник - РИА Новости, 15.06.2025

Турция ждет конкретики по переговорам России и Украины, сообщил диписточник

Турция ожидает конкретики от РФ и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова принять их, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:42:00+03:00

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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Турция ожидает конкретики от РФ и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова принять их, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Как сообщил накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня."Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты", - сказал собеседник агентства.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, украина, в мире