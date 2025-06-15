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Стало известно, кто и сколько платит Зеленской за торговлю детьми - РИА Новости, 15.06.2025
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08:00 15.06.2025 (обновлено: 08:02 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/pedofily-2022243826.html
Стало известно, кто и сколько платит Зеленской за торговлю детьми
Стало известно, кто и сколько платит Зеленской за торговлю детьми - РИА Новости, 15.06.2025
Стало известно, кто и сколько платит Зеленской за торговлю детьми
"Шоу для сердобольных европейцев" — так помощник российского президента Владимир Мединский оценил кампанию Киева по возвращению якобы похищенных детей. Рупором... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:00:00+03:00
2025-06-15T08:02:00+03:00
украина
европа
сша
елена зеленская
хиллари клинтон
save the children
метрополитен-опера
джеффри эпштейн
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. "Шоу для сердобольных европейцев" — так помощник российского президента Владимир Мединский оценил кампанию Киева по возвращению якобы похищенных детей. Рупором и лицом выступает первая леди Украины Елена Зеленская, которая даже создала фонд своего имени. Однако с каждым днем появляется все больше свидетельств об истинных намерениях организации. Что уже известно — в материале РИА Новости."Сливки" обществаОдна из самых престижных площадок — Метрополитен-опера — 23 сентября 2022-го собрала все "сливки" американского общества. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, телеведущий Джимми Фэллон, актер Мэтт Дэймон, актриса Брук Шилдс, многочисленные дипломаты и бизнесмены бурно аплодировали главной героине вечера — Елене Зеленской.В тот день супруга украинского лидера презентовала благотворительный фонд, скромно названный в ее честь."Мы организовали 20 "конвоев жизни", которые позволили отправить более 550 детей с тяжелыми онкозаболеваниями в больницы Европы, США и Канады, провели саммит первых леди и джентльменов, благодаря которому собрали деньги и приобрели более 80 реанимобилей, эвакуировали воспитанников детских домов на временное пребывание за границей, оказали гуманитарную помощь детдомам семейного типа", — отчитывалась Зеленская.Но на большее "нужны деньги", заявила первая леди Украины. Для этого и создают фонд.Выдавить слезу удалось, и деньги потекли рекой. Жертвователями выступили как отдельные личности, так и организации. И даже регионы — например, три миллиона евро отчислили власти Аландских островов, автономии в составе Финляндии.И в качестве бонуса — многочисленные встречи, "подписание соглашений", благотворительные вечера. Деятельность активная. Однако почему-то на официальном сайте фонда (как англо-, так и украиноязычной версии) об этом ни слова. Разделы пусты, только одно многостраничное "исследование" — "Профессиональные ожидания и развитие подростков на Украине".На эту странность обратили внимание независимые западные журналисты. И выяснили, что деятельность организации вовсе не такая благотворительная, как любит рассказывать Елена Зеленская."Вышел голый мужчина"Одними из первых шокирующие факты вскрыли сотрудники издания The Intel Drop. Им, в частности, удалось пообщаться с водителем-французом, который лично отвозил украинских детей в принимающие семьи. И сразу заподозрил неладное."Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку", — уверяет водитель.Затем старик подписал документы, взял ребенка за руку и закрыл дверь."Я понял: что-то не так. Но подумал, что это не мое дело", — подчеркнул собеседник издания.Трогали в интимных местахЧерез несколько дней ему поручили забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В дороге он стал общаться с мальчиком — выяснилось, что это уже вторая приемная семья, предыдущие "родители" сдали его обратно в детдом."Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах", — рассказал водитель.После этого он уволился, заявив руководству, что "не хочет участвовать в торговле детьми".Уже после ухода из фонда водитель начал выяснять, к кому отвозил перепуганного мальчика. Оказалось, по этому адресу живет известный французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви.Хорошо известно, что Леви много лет дружил с Джеффри Эпштейном — создателем "острова педофилов". В 2019-м известного финансиста арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними "с целью их сексуальной эксплуатации". Тогда же выяснилось, что его клиентами были весьма влиятельные люди.Как писали британские СМИ, в документах Эпштейна фигурирует Хиллари Клинтон. Именно она была главной гостьей того самого мероприятия в "Метрополитен-опера".Дети из новых регионовБольшое расследование провел Фонд борьбы с репрессиями. Его результаты опубликовал на своем ресурсе немецкий журналист Томасу Репер.Согласно полученным материалам, за сравнительно небольшой период существования фонд Елены Зеленской вывез из Украины 1800 несовершеннолетних.Большинство — из новых регионов России: ЛНР — 270 детей, ДНР — 100, Запорожская и Херсонская области — 250 и 80 соответственно.Преступная схемаУже в Европе детей передают "посредникам": это как различные подпольные криминальные структуры, так и вполне известные организации. Среди них — фонд Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне.Как выяснили расследователи, фонд первой леди Украины получает от британских педофилов денежное вознаграждение, примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего ребенка. В свою очередь, Save the Children получает право распоряжаться дальнейшей судьбой детей по своему усмотрению.Об этом Фонду борьбы с репрессиями рассказали сами родители похищенных: Полина Герасименко из города Сумы, Оксана Головачук из Днепропетровска и Мирослава Николюк из Винницы. На них вышли сотрудники Зеленской, предложив "лечение для детей в Европе".Женщины заподозрили неладное. Однако сотрудники фонда Зеленской сумели их убедить, по сути, "промыв мозги".Об этом расследователям рассказал один из бывших работников организации, пожелавший остаться анонимным."У фонда есть профессиональные экстрасенсы и вербовщики, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают отдать им своих детей. Имя первой леди Украины — прекрасное прикрытие для незаконных действий", — уверяет он.По атмосфере и структуре организация напоминает секту: все процессы крайне закрыты для посторонних, далеко не все сотрудники знают, чем занимаются коллеги. Во главе угла — чуть ли не культ личности Зеленской.Сколько всего вывезли детей на продажу, доподлинно не известно. Судя по всему, фонд принялся искать "товар" уже в самой Европе. На днях на Украине разгорелся скандал — Киев потребовал вернуть обратно в воюющую страну 52 детей-инвалидов из Австрии. Мотивация властей такая: "Дети достигли возраста, когда они по закону должны быть усыновлены или переданы под опеку".По всей видимости, украинские власти уже предрешили их судьбу.
https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022072817.html
https://ria.ru/20250602/zelenskaya-2020518093.html
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украина, европа, сша, елена зеленская, хиллари клинтон, save the children, метрополитен-опера, джеффри эпштейн
Украина, Европа, США, Елена Зеленская, Хиллари Клинтон, Save the Children, Метрополитен-опера, Джеффри Эпштейн

Стало известно, кто и сколько платит Зеленской за торговлю детьми

© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Tobias Schwarz
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. "Шоу для сердобольных европейцев" — так помощник российского президента Владимир Мединский оценил кампанию Киева по возвращению якобы похищенных детей. Рупором и лицом выступает первая леди Украины Елена Зеленская, которая даже создала фонд своего имени. Однако с каждым днем появляется все больше свидетельств об истинных намерениях организации. Что уже известно — в материале РИА Новости.

"Сливки" общества

Одна из самых престижных площадок — Метрополитен-опера — 23 сентября 2022-го собрала все "сливки" американского общества. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, телеведущий Джимми Фэллон, актер Мэтт Дэймон, актриса Брук Шилдс, многочисленные дипломаты и бизнесмены бурно аплодировали главной героине вечера — Елене Зеленской.
В тот день супруга украинского лидера презентовала благотворительный фонд, скромно названный в ее честь.
© Getty Images / Horacio VillalobosЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Horacio Villalobos
Елена Зеленская
"Мы организовали 20 "конвоев жизни", которые позволили отправить более 550 детей с тяжелыми онкозаболеваниями в больницы Европы, США и Канады, провели саммит первых леди и джентльменов, благодаря которому собрали деньги и приобрели более 80 реанимобилей, эвакуировали воспитанников детских домов на временное пребывание за границей, оказали гуманитарную помощь детдомам семейного типа", — отчитывалась Зеленская.
Но на большее "нужны деньги", заявила первая леди Украины. Для этого и создают фонд.
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский ввел санкции против "Артека"
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Выдавить слезу удалось, и деньги потекли рекой. Жертвователями выступили как отдельные личности, так и организации. И даже регионы — например, три миллиона евро отчислили власти Аландских островов, автономии в составе Финляндии.
И в качестве бонуса — многочисленные встречи, "подписание соглашений", благотворительные вечера. Деятельность активная. Однако почему-то на официальном сайте фонда (как англо-, так и украиноязычной версии) об этом ни слова. Разделы пусты, только одно многостраничное "исследование" — "Профессиональные ожидания и развитие подростков на Украине".
Скриншот сайта Фонда Елены Зеленской на украинском языке
Скриншот сайта Фонда Елены Зеленской на украинском языке - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Скриншот сайта Фонда Елены Зеленской на украинском языке
На эту странность обратили внимание независимые западные журналисты. И выяснили, что деятельность организации вовсе не такая благотворительная, как любит рассказывать Елена Зеленская.
Скриншот сайта Фонда Елены Зеленской на английском языке
Скриншот сайта Фонда Елены Зеленской на английском языке - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Скриншот сайта Фонда Елены Зеленской на английском языке
"Вышел голый мужчина"
Одними из первых шокирующие факты вскрыли сотрудники издания The Intel Drop. Им, в частности, удалось пообщаться с водителем-французом, который лично отвозил украинских детей в принимающие семьи. И сразу заподозрил неладное.
"Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку", — уверяет водитель.
© Фото : The Intel DropБейдж сотрудника Фонда Елены Зеленской
Бейдж сотрудника Фонда Елены Зеленской - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : The Intel Drop
Бейдж сотрудника Фонда Елены Зеленской
Затем старик подписал документы, взял ребенка за руку и закрыл дверь.
"Я понял: что-то не так. Но подумал, что это не мое дело", — подчеркнул собеседник издания.

Трогали в интимных местах

Через несколько дней ему поручили забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В дороге он стал общаться с мальчиком — выяснилось, что это уже вторая приемная семья, предыдущие "родители" сдали его обратно в детдом.
"Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах", — рассказал водитель.
© Getty Images / PoolЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Pool
Елена Зеленская
После этого он уволился, заявив руководству, что "не хочет участвовать в торговле детьми".
Уже после ухода из фонда водитель начал выяснять, к кому отвозил перепуганного мальчика. Оказалось, по этому адресу живет известный французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви.
Хорошо известно, что Леви много лет дружил с Джеффри Эпштейном — создателем "острова педофилов". В 2019-м известного финансиста арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними "с целью их сексуальной эксплуатации". Тогда же выяснилось, что его клиентами были весьма влиятельные люди.
Как писали британские СМИ, в документах Эпштейна фигурирует Хиллари Клинтон. Именно она была главной гостьей того самого мероприятия в "Метрополитен-опера".
© AP Photo / Jacquelyn MartinБывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте

Дети из новых регионов

Большое расследование провел Фонд борьбы с репрессиями. Его результаты опубликовал на своем ресурсе немецкий журналист Томасу Репер.
Согласно полученным материалам, за сравнительно небольшой период существования фонд Елены Зеленской вывез из Украины 1800 несовершеннолетних.
Большинство — из новых регионов России: ЛНР — 270 детей, ДНР — 100, Запорожская и Херсонская области — 250 и 80 соответственно.
© Getty Images / NurPhotoЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / NurPhoto
Елена Зеленская

Преступная схема

Уже в Европе детей передают "посредникам": это как различные подпольные криминальные структуры, так и вполне известные организации. Среди них — фонд Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне.
Как выяснили расследователи, фонд первой леди Украины получает от британских педофилов денежное вознаграждение, примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего ребенка. В свою очередь, Save the Children получает право распоряжаться дальнейшей судьбой детей по своему усмотрению.
© AP Photo / Alberto PezzaliПарламентская площадь в Лондоне
Парламентская площадь в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Парламентская площадь в Лондоне
Об этом Фонду борьбы с репрессиями рассказали сами родители похищенных: Полина Герасименко из города Сумы, Оксана Головачук из Днепропетровска и Мирослава Николюк из Винницы. На них вышли сотрудники Зеленской, предложив "лечение для детей в Европе".
Женщины заподозрили неладное. Однако сотрудники фонда Зеленской сумели их убедить, по сути, "промыв мозги".
Об этом расследователям рассказал один из бывших работников организации, пожелавший остаться анонимным.
"У фонда есть профессиональные экстрасенсы и вербовщики, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают отдать им своих детей. Имя первой леди Украины — прекрасное прикрытие для незаконных действий", — уверяет он.
© Getty Images / NurPhotoЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / NurPhoto
Елена Зеленская
По атмосфере и структуре организация напоминает секту: все процессы крайне закрыты для посторонних, далеко не все сотрудники знают, чем занимаются коллеги. Во главе угла — чуть ли не культ личности Зеленской.
Сколько всего вывезли детей на продажу, доподлинно не известно. Судя по всему, фонд принялся искать "товар" уже в самой Европе. На днях на Украине разгорелся скандал — Киев потребовал вернуть обратно в воюющую страну 52 детей-инвалидов из Австрии. Мотивация властей такая: "Дети достигли возраста, когда они по закону должны быть усыновлены или переданы под опеку".
По всей видимости, украинские власти уже предрешили их судьбу.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Найти мужа": на Украине вспыхнул скандал из-за жены Зеленского
2 июня, 17:51
 
УкраинаЕвропаСШАЕлена ЗеленскаяХиллари КлинтонSave the ChildrenМетрополитен-операДжеффри Эпштейн
 
 
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