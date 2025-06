https://ria.ru/20250615/pedofily-2022243826.html

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. "Шоу для сердобольных европейцев" — так помощник российского президента Владимир Мединский оценил кампанию Киева по возвращению якобы похищенных детей. Рупором и лицом выступает первая леди Украины Елена Зеленская, которая даже создала фонд своего имени. Однако с каждым днем появляется все больше свидетельств об истинных намерениях организации. Что уже известно — в материале РИА Новости."Сливки" обществаОдна из самых престижных площадок — Метрополитен-опера — 23 сентября 2022-го собрала все "сливки" американского общества. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, телеведущий Джимми Фэллон, актер Мэтт Дэймон, актриса Брук Шилдс, многочисленные дипломаты и бизнесмены бурно аплодировали главной героине вечера — Елене Зеленской.В тот день супруга украинского лидера презентовала благотворительный фонд, скромно названный в ее честь."Мы организовали 20 "конвоев жизни", которые позволили отправить более 550 детей с тяжелыми онкозаболеваниями в больницы Европы, США и Канады, провели саммит первых леди и джентльменов, благодаря которому собрали деньги и приобрели более 80 реанимобилей, эвакуировали воспитанников детских домов на временное пребывание за границей, оказали гуманитарную помощь детдомам семейного типа", — отчитывалась Зеленская.Но на большее "нужны деньги", заявила первая леди Украины. Для этого и создают фонд.Выдавить слезу удалось, и деньги потекли рекой. Жертвователями выступили как отдельные личности, так и организации. И даже регионы — например, три миллиона евро отчислили власти Аландских островов, автономии в составе Финляндии.И в качестве бонуса — многочисленные встречи, "подписание соглашений", благотворительные вечера. Деятельность активная. Однако почему-то на официальном сайте фонда (как англо-, так и украиноязычной версии) об этом ни слова. Разделы пусты, только одно многостраничное "исследование" — "Профессиональные ожидания и развитие подростков на Украине".На эту странность обратили внимание независимые западные журналисты. И выяснили, что деятельность организации вовсе не такая благотворительная, как любит рассказывать Елена Зеленская."Вышел голый мужчина"Одними из первых шокирующие факты вскрыли сотрудники издания The Intel Drop. Им, в частности, удалось пообщаться с водителем-французом, который лично отвозил украинских детей в принимающие семьи. И сразу заподозрил неладное."Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку", — уверяет водитель.Затем старик подписал документы, взял ребенка за руку и закрыл дверь."Я понял: что-то не так. Но подумал, что это не мое дело", — подчеркнул собеседник издания.Трогали в интимных местахЧерез несколько дней ему поручили забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В дороге он стал общаться с мальчиком — выяснилось, что это уже вторая приемная семья, предыдущие "родители" сдали его обратно в детдом."Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах", — рассказал водитель.После этого он уволился, заявив руководству, что "не хочет участвовать в торговле детьми".Уже после ухода из фонда водитель начал выяснять, к кому отвозил перепуганного мальчика. Оказалось, по этому адресу живет известный французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви.Хорошо известно, что Леви много лет дружил с Джеффри Эпштейном — создателем "острова педофилов". В 2019-м известного финансиста арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними "с целью их сексуальной эксплуатации". Тогда же выяснилось, что его клиентами были весьма влиятельные люди.Как писали британские СМИ, в документах Эпштейна фигурирует Хиллари Клинтон. Именно она была главной гостьей того самого мероприятия в "Метрополитен-опера".Дети из новых регионовБольшое расследование провел Фонд борьбы с репрессиями. Его результаты опубликовал на своем ресурсе немецкий журналист Томасу Репер.Согласно полученным материалам, за сравнительно небольшой период существования фонд Елены Зеленской вывез из Украины 1800 несовершеннолетних.Большинство — из новых регионов России: ЛНР — 270 детей, ДНР — 100, Запорожская и Херсонская области — 250 и 80 соответственно.Преступная схемаУже в Европе детей передают "посредникам": это как различные подпольные криминальные структуры, так и вполне известные организации. Среди них — фонд Save the Children со штаб-квартирой в Лондоне.Как выяснили расследователи, фонд первой леди Украины получает от британских педофилов денежное вознаграждение, примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего ребенка. В свою очередь, Save the Children получает право распоряжаться дальнейшей судьбой детей по своему усмотрению.Об этом Фонду борьбы с репрессиями рассказали сами родители похищенных: Полина Герасименко из города Сумы, Оксана Головачук из Днепропетровска и Мирослава Николюк из Винницы. На них вышли сотрудники Зеленской, предложив "лечение для детей в Европе".Женщины заподозрили неладное. Однако сотрудники фонда Зеленской сумели их убедить, по сути, "промыв мозги".Об этом расследователям рассказал один из бывших работников организации, пожелавший остаться анонимным."У фонда есть профессиональные экстрасенсы и вербовщики, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают отдать им своих детей. Имя первой леди Украины — прекрасное прикрытие для незаконных действий", — уверяет он.По атмосфере и структуре организация напоминает секту: все процессы крайне закрыты для посторонних, далеко не все сотрудники знают, чем занимаются коллеги. Во главе угла — чуть ли не культ личности Зеленской.Сколько всего вывезли детей на продажу, доподлинно не известно. Судя по всему, фонд принялся искать "товар" уже в самой Европе. На днях на Украине разгорелся скандал — Киев потребовал вернуть обратно в воюющую страну 52 детей-инвалидов из Австрии. Мотивация властей такая: "Дети достигли возраста, когда они по закону должны быть усыновлены или переданы под опеку".По всей видимости, украинские власти уже предрешили их судьбу.

