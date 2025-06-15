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Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт - РИА Новости, 15.06.2025
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Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт
Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт
Полиция Санкт-Петербурга ищет девушку, которая сожгла свой паспорт, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:00:00+03:00
2025-06-15T23:00:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет девушку, которая сожгла свой паспорт, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в воскресенье в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили видео, где неизвестная девушка сжигает свой паспорт. Этот ролик она разместила в одном из своих аккаунтов в мессенджерах. "В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или государственным флагом РФ), добавили в ГУ МВД. На соответствующем видео девушка демонстративно сжигает паспорт, попутно нецензурно выражаясь, а также говорит "выезжайте за мной", предположительно, в адрес правоохранителей.
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт

Полиция разыскивает девушку, которая сожгла свой паспорт в Санкт-Петербурге

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет девушку, которая сожгла свой паспорт, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в воскресенье в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили видео, где неизвестная девушка сжигает свой паспорт. Этот ролик она разместила в одном из своих аккаунтов в мессенджерах.
«
"В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или государственным флагом РФ), добавили в ГУ МВД.
На соответствующем видео девушка демонстративно сжигает паспорт, попутно нецензурно выражаясь, а также говорит "выезжайте за мной", предположительно, в адрес правоохранителей.
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