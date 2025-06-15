https://ria.ru/20250615/pasport-2023019618.html

Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт

Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт - РИА Новости, 15.06.2025

Полиция в Петербурге ищет девушку, которая сожгла свой паспорт

Полиция Санкт-Петербурга ищет девушку, которая сожгла свой паспорт, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:00:00+03:00

2025-06-15T23:00:00+03:00

2025-06-15T23:00:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет девушку, которая сожгла свой паспорт, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в воскресенье в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили видео, где неизвестная девушка сжигает свой паспорт. Этот ролик она разместила в одном из своих аккаунтов в мессенджерах. "В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или государственным флагом РФ), добавили в ГУ МВД. На соответствующем видео девушка демонстративно сжигает паспорт, попутно нецензурно выражаясь, а также говорит "выезжайте за мной", предположительно, в адрес правоохранителей.

https://ria.ru/20241004/sud-1976350894.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург