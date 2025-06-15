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Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования - РИА Новости, 15.06.2025
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06:26 15.06.2025 (обновлено: 17:36 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/obrazovanie-2022903356.html
Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования
Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования - РИА Новости, 15.06.2025
Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования
В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:26:00+03:00
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общество
россия
валерий фальков
московский авиационный институт
мисис
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков."Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство", — сказал он.Национальную систему высшего образования совершенствуют по указу президента Владимира Путина. В мае 2023 года стартовал пилотный проект. В нем участвуют шесть университетов: В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html
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общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Валерий Фальков, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет
Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования

Фальков: переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство", — сказал он.
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Национальную систему высшего образования совершенствуют по указу президента Владимира Путина.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект. В нем участвуют шесть университетов:
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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Вузы перейдут на обновленную систему образования в 2026 году
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ОбществоРоссияВалерий ФальковМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университет
 
 
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