Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования
Фальков: переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах
Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство", — сказал он.
Национальную систему высшего образования совершенствуют по указу президента Владимира Путина.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект. В нем участвуют шесть университетов:
- Московский авиационный институт;
- Университет науки и технологий (МИСИС);
- Московский педагогический государственный университет;
- Балтийский федеральный университет;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Томский государственный университет.
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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