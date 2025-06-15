https://ria.ru/20250615/obrazovanie-2022903356.html

Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования

Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования - РИА Новости, 15.06.2025

Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования

В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:26:00+03:00

2025-06-15T06:26:00+03:00

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общество

россия

валерий фальков

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков."Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство", — сказал он.Национальную систему высшего образования совершенствуют по указу президента Владимира Путина. В мае 2023 года стартовал пилотный проект. В нем участвуют шесть университетов: В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html

https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

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Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет